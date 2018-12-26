أبل تخطط لإطلاق هاتف "أيفون" يدعم شبكات الـ5G بثقب في الشاشة

رصدت أحدث التسريبات التي نشرت عبر Ice Universe حول خطط ابل القادمة لإطلاق إصدار جديد من هواتف الأيفون يدعم شبكات الجيل الخامس ويتميز بتصميم الكاميرة المدمجة في الشاشة، على أن ينطلق هذا الإصدار في 2020.





تستعد الكثير من الشركات المصنعة للهاتف لإطلاق إصدارات خاصة من الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس خلال النصف الأول من عام 2019، إلا أن ابل ستتخطى العام المقبل لتقدم إصداراها الخاص من هذه الفئة من هواتف الأيفون في 2020.





وقد كشفت تسريبات جديدة خرجت عبر Ice Universe على أن ابل لديها خطط بالفعل لإطلاق هاتف iPhone 5G مميز بتصميم الثقب في الشاشة، حيث ينطلق هذا الإصدار في 2020، ليكون أول إصدار لشركة ابل مميز بهذا التصميم.



