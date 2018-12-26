تعرف على أصغر عارضة أزياء في مصر عمرها 10 سنوات

تعتبر "نورا عمرو" أصغر عارضة أزياء في مصر، وكانت شاركت بعدة عروض رسمية للأزياء، ومؤخراً شاركت بعرض أقيم في العاصمة القاهرة.





وبحسب ما نشره موقع «سكاي نيوز»، نقلاً عن وسائل إعلام مصرية، فقد نشرت الصفحة الخاصة بمهرجان «فيشين إيجي EGY Fashion» على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، عدداً من الصور التي تُظهر «نورا» وهي تتوسط عدداً من عارضات الأزياء الأخريات الأكبر سناً منها بكثير.





ولكن رغم ذلك بدت العارضة الصغيرة واثقة من نفسها للغاية وهي تتحرك في صالة العرض، وعلى درجة عالية من الاحترافية وهي تتعامل مع الكاميرا أيضاً.





وتابع الموقع بأن بداية «نورا عمرو» الرسمية في عروض الأزياء، كانت في شهر شُباط / فبراير الماضي 2018، وكان ذلك خلال مشاركتها بمناسبة كانت مخصصة لملابس الأطفال، ثم شاركت في عدة عروض بعد ذلك، إلى أن سبقت عمرها وشاركت أخيراً في مهرجان «فيشين إيجي EGY Fashion» للموضة والجمال، برفقة العارضات الأكبر سناً منها.





وجاءت هذه المشاركة بعدما لاحظت والدتها أنها تهتم كثيراً بعالم الموضة والأزياء، فشجعتها على الأمر.



