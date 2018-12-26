انطلاق الشوط الاول .. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر الآن

زوار الفجر الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في المباراة التي ستقام على ملعب آنفيلد ضمن الجولة 19 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي وصيف الجدول.

ومن المقرر أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: أليسون- أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون - فينالدوم - هندرسون - شاكيري - صلاح - فيرمينو - ماني.

elfagr Live يقدم لكم خدمة البث المباشر اليوم الاربعاء 26-12-2018 صرح صباح اليوم المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أنه لا يفكر في نهاية عقده رفقة الريدز والمقرر له في عام 2022، لافتًا إلى أن الحديث عن الأمر مازال مبكرًا.





وأوضح كلوب خلال تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قائلًا: "لا أريد أن أفكر في ذلك كثيرًا، لم أفز بأي شيء حتى الآن، ذلك جزء من الحقيقة ، ليس علينا التفكير في عام 2022، إنه طريق طويل لنقطعه".





وأضاف مدرب بروسيا دورتموند السابق: "الأمور جيدة في الوقت الحالي ولكن سيتحدث الكثير من الناس، في النهاية لن نجعل الجميع سعداء حتى لو فزنا بكأس هذا الموسم".





وأكمل: "في الصيف المقبل، سيقول بعض الأشخاص إنه أفضل وقت بالنسبة لي إذا فزنا بشيء ما، سيقول آخرون إنني يجب أن أذهب إذا لم نربح أي شيء".





المدرب الألماني يقضي موسمه الرابع في آنفيلد حيث تولى قيادة الريدز مطلع موسم 2015 /2016.





جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 48 مقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي -حامل اللقب-.





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