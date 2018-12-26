"الشرقاوي": صناديق الاستثمار تقوم بالشراء الانتقائي مع ترقب اجتماع لجنة السياسات النقدية

توقعت نور الشرقاوي خبيرة أسواق المال استمرار الحركة العرضية المتذبذبة فى ظل إنتظار وترقب السوق المصرى، لاجتماع لجنة السياسات المالية في البنك المركزي غدًا لإعلان أسعار الفائدة بالبنوك.





وأوضحت الشرقاوي في تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية أنهت جلسة اليوم الأربعاء، بالمنطقة الخضراء فى جلسة ارتدادية بعد فترة من التراجعات منذ بداية الأسبوع ، مع بدء تحسن طفيف في أحجام السيولة ، لينهى المؤشر الرئيسى الجلسة عند 12840.16 نقطة ، بارتفاع 169.53 نقطة ، بنسبة صعود 1.34% ، كما انهى مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بارتفاع 2.59 نقطة ، بنسبة صعود 0.39% منهيا عند 672.40 نقطة .





ومازالت قيم التداولات دون المتوسط مسجلة 404 مليون جنيه، باحجام تداول 94 مليون سهم بالبورصة نتيجة الخوف من حالة تراجع المؤشرات الرئيسية العالمية واستكمالها عمليات التصحيح التي بدأتها، في ظل الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم والفائدة.





وذكرت أن المؤشر الرئيسي لديه مقاومة قصيرة المدى عند12900 – ثم 13050 نقطة، والدعم عند12600 – ثم 12380 نقطة.





واختتمت البورصة المصرية جلستها اليوم الأربعاء ، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، مدعومة بمشتريات المصريين وذلك بعد الانتهاء من تصفية المراكز الشرائية وتقفيل الميزانيات بنهاية الشهر ، لتبدأ صناديق الاستثمار، عملية الشراء الانتقائى المدعم بالأخبار المالية الايجابية وسط استمرار الترقب والانتظار لما سيسفر عنه اجتماع المركزى المصرى غداً.





وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية بختام جلسة اليوم، نحو7.7 مليارجنيه، ليصل إلى مستوى 734.7 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند727مليار جنيه بالجلسة السابقة.



