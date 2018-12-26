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تعرف على أسعار "كيا بيجاس" الجديدة موديل 2019 بالسوق المصري

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:44 م
تعرف على أسعار كيا بيجاس الجديدة موديل 2019 بالسوق المصري
كيا بيجاس 2019
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تستعد الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT لطرح سيارة كيا بيجاس الجديدة بالسوق المصري خلال عام 2019 القادم، حيث أعلنت الشركة مؤخرا باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات كيا عن الأسعار المبدئية التي ستطلق بها السيارة في مصر، وهي كالتالي:

- الفئة الأولى بسعر 249 ألف و900 جنيه.
- الفئة الثانية بسعر 264 ألف و900 جنيه.

جدير بالذكر أن كيا بيجاس من سيارات السيدان، وهي مزودة بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي، وهو بقوة 95 حصان و132 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات.

وحسب خطة الشركة سيتم فتح باب الحجز على هذه السيارة في مصر خلال شهر يناير القادم، وخلال تلك الفترة سيتم الإعلان عن مواعيد بدء تسليم السيارة الجديدة لعملائها.
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