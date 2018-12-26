«كورة ستار» .. بث مباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل kora star | اون لاين لايف مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل Bein Sport 2
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:49 م
عمرو عادل
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مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر، وسوف يدخل فريق نيوكاسل يونايتد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ليفربول، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 17 نقطة بعد مرور أول 18 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى هذه اللحظة من عمر الموسم الحالي
ويترقب عشاق الكرة المصرية مشاهدة مباراة نيوكاسل ضد ليفربول بث مباشر حيث يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من انتصار مهم على حساب وولفرهامبتون في الجولة الثامنة عشر بهدفين دون رد، وبهذا الانتصار ظل زملاء محمد صلاح على صدارة جدول الترتيب برصيد 48، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا في الدوري الذي تعثر أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية وهُزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر، وسوف يدخل فريق نيوكاسل يونايتد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ليفربول، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 17 نقطة بعد مرور أول 18 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى هذه اللحظة من عمر الموسم الحالي
ويترقب عشاق الكرة المصرية مشاهدة مباراة نيوكاسل ضد ليفربول بث مباشر حيث يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من انتصار مهم على حساب وولفرهامبتون في الجولة الثامنة عشر بهدفين دون رد، وبهذا الانتصار ظل زملاء محمد صلاح على صدارة جدول الترتيب برصيد 48، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا في الدوري الذي تعثر أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية وهُزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل الدوري الإنجليزي
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
معلومات تهمك عن موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة لها:-
البطولة التي تلعب بها المباراة:- الدوري الإنجليزي الممتاز (الاسبوع التاسع عشر)
القناة الأساسية الناقلة للمباراة:- Bein Sport HD 2
ملعب المباراة:- آنفيلد معقل ليفربول
المعلق:- أحمد الطيب أو معلق آخر سيتم تحديده فيما بعد
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