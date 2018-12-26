مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي (بث مباشر)
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:48 م
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انطلقت الان صافر بداية مباراة ليفربول ونيوكاسل في الجولة التاسعة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز ومحمد صلاح اساسي في المباراة
ينقل لكم الفجر بثًا مباشرًا لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل فى الدورى الإنجليزى فى تمام الساعة الخامسة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ 19 من البريميرليج.
يدخل ليفربول اللقاء وهو قادم من انتصار مهم على حساب وولفرهامبتون في الجولة الثامنة عشر بهدفين دون رد، وبهذا الانتصار يظل زملاء محمد صلاح على صدارة جدول الترتيب برصيد 48، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا في الدوري الذي تعثر أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية وهُزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
على الجانب الآخر يعيش فريق نيوكاسل أيامًا لا يحسد عليها منذ انطلاقة الدوري، فبعد مرور 18 جولة جمع الفريق 17 نقطة، بعد أن حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل فى مثلها، بينما تلقى 9 هزائم في البريميرليج، ويحتل الفريق المركز الخامس عشر وبفارق نقطتين عن ساوثهامبتون صاحب المركز السادس عشر.
و يستمر غياب أليكس أوكسليد تشامبرلين عن ليفربول في المباراة ضد نيوكاسل للإصابة، بالإضافة إلى جو جوميز، جويل ماتيب، ترينت أليكساندر-آرنولد لنفس السبب، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.
ويعتمد يورجن كلوب على طريقته المعتادة في مباريات البريميرليج، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وديان لوفرين لتعويض غياب ماتيب في مركز قلب الدفاع، وسيأخذ مكان جيمس ميلنر البرازيلي فابينيو، وسيدخل كلاين في مركز الظهير الأيمن بدلًا من الإنجليزي الدولي المصاب.
ويقود التشكيل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والفريق والذي جاء كالآتي:
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، لوفرين، روبيرتسون
خط الوسط: فينالدوم، هندرسون، شاكيري
خط الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني
يغيب عن نيوكاسل في هذا اللقاء الثنائي فلوريان لوجون وكي سونج يونج بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب للإيقاف وستكون باقي العناصر متاحة أمام المدرب رافائيل بينيتيز.
من المتوقع يواصل المدرب صاحب الـ58 عامًا على طريقته وتشكيلته المعتادة منذ انطلاقة الموسم الحالي، وسيدفع بالثنائي شاير، لاسيليس في مركز قلب الدفاع، وسيأخذ مكان الكوري كينيدي، بينما سيقود هجوم الفريق أمام الريدز الثنائي بيريز، روندون.
ويعتلي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 48 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن ملاحقه المباشر مانشستر سيتي، صاحب الوصافة بـ44 نقطة، ويملك نيوكاسل 17 نقطة في المركز الخامس عشر.
ونجح محمد صلاح ورفاقه في تخطي وولفرهامبتون في الجولة الـ 18، بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما صلاح، وفان دايك، بينما تعادل نيوكاسل مع فولهام دون أهداف في الجولة ذاتها.
ستنطلق المباراة في الخامسة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، وستذاع عبر قناة “beIN SPORTS HD 2”.
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