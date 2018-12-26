كورة اون لاين بث مباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل.. «صلاح» أساسيا يلا شوت
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:45 م
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يقدم موقع "الفجر سبورت" بثا مباشرا لمباراة ليفربول ونيوكاسل، في إطار الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".
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