سيراميكا كليوباترا يخسر أمام بورتو السويس بثنائية

سقط فريق سيراميكا كليوباترا أمام ضيفه بورتو السويس بهدف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد "عثمان أحمد عثمان" في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية.





انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء على واقع تقدم بورتو السويس بهدف نظيف للاعبه سيد حمدي والذي أحرزه في الدقيقة 18.



