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سيراميكا كليوباترا يخسر أمام بورتو السويس بثنائية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:45 م
سيراميكا كليوباترا يخسر أمام بورتو السويس بثنائية
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علي نبوي
 
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سقط فريق سيراميكا كليوباترا أمام ضيفه بورتو السويس بهدف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد "عثمان أحمد عثمان" في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية.


انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء على واقع تقدم بورتو السويس بهدف نظيف للاعبه سيد حمدي والذي أحرزه في الدقيقة 18.


ونجح محمود الغزالي في إضافة الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 55، ليقلص شادي حسين النتيجة محرزا هدف سيراميكا الوحيد في اللقاء.


وبهذه التيجة توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 26 نقطة تراجع بهم للمركز الثالث، بينما رفع بورتو السويس رصيده إلى 16 نقطة احتل بهم المركز التاسع.

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المزيد عن: فريق سيراميكا كليوباترا دوري القسم الثاني المظاليم
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