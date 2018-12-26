سيراميكا كليوباترا يخسر أمام بورتو السويس بثنائية
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:45 م
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
سقط فريق سيراميكا كليوباترا أمام ضيفه بورتو السويس بهدف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد "عثمان أحمد عثمان" في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية.
انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء على واقع تقدم بورتو السويس بهدف نظيف للاعبه سيد حمدي والذي أحرزه في الدقيقة 18.
ونجح محمود الغزالي في إضافة الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 55، ليقلص شادي حسين النتيجة محرزا هدف سيراميكا الوحيد في اللقاء.
وبهذه التيجة توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 26 نقطة تراجع بهم للمركز الثالث، بينما رفع بورتو السويس رصيده إلى 16 نقطة احتل بهم المركز التاسع.
Advertisements
المزيد عن: فريق سيراميكا كليوباترا دوري القسم الثاني المظاليم
- سيراميكا كليوباترا يهزم الشرقية بثنائية نظيفة (صور)
- فوز القناة والبنك الأهلي وتعادل شبين واتحاد الشرطة بالقسم الثاني (صور)
- بالصور.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشرقية وسيراميكا كليوباترا
- سيراميكا يواجه النصر في افتتاح ثاني جولات القسم الثاني
- فوز شبين وبورتو والقناة وخسارة الشمس والمريخ بالقسم الثاني
- سيراميكا كليوباترا ينتزع صدارة مجموعة القاهرة بهدف في الترسانة
- سيراميكا كليوباترا "ينقض" على صدارة مجموعة القاهرة برباعية في دمياط
- سيراميكا كليوباترا يُمطر شباك أبي صقل بخماسية ويحافظ على صدارة مجموعة القاهرة
- سيراميكا يعبر عقبة القناة بالممتاز "ب" (صور)