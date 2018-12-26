ضبط 48 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة

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شنت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات أمنية ومرورية بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي السيارات تحت تأثير الخمور أو المخدرات بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة



وأسفرت جهود الحملات، التي قادها رجال المرور، عن ضبط 48 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة خلال 24 ساعة، وأمر اللواء عصام شادي مساعد الوزير للمرور المركزي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.