صراع إسباني فرنسي إيطالي على "فيجل"



وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن أشبيلية بات مهتمًا بالتعاقد مع جوليان فيجل نجم بروسيا دورتموند والبالغ من العمر 23 عامًا.



وأفادت الصحيفة بأن أشبيلية دخل في منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وروما الإيطالي في التعاقد مع فيجل.



ويطمح بابلو ماشين المدير الفني لأشبيلية في تدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بضم فيجل المقدر سعره بأكثر من 22 مليون يورو.



ويرغب أشبيلية في استغلال تهميش دور فيجل مع دورتموند هذا الموسم منذ وصول المدرب السويسري لوسيان فافر، حيث لا يشارك اللاعب بصفة أساسية مع متصدر البوندسليجا.



وكان مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند قد نفى إمكانية سماح ناديه برحيل أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي المقبل نظرًا لمنافسة الفريق في عدة بطولات.

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن جوليان فيجل نجم بوروسيا دورتموند الألماني دخل دائرة اهتمامات أشبيلية الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.