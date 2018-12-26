يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة جول

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر أهم مباريات اليوم بدون تقيطع، يخوض ليفربول مباراة اليوم وهو في أفضل حالاته، حيث يقدم عروضاً ونتائج ممتازة منذ انطلاق الموسم، وكان زملاء محمد صلاح قد حققوا الفوز على وولفرهامبتون في الجولة الماضي بنتيجة هدفين دون مقابل، وبقية ليفربول مواصلاً صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لا سيما بعد خسارة أقرب منافسيه مانشستر سيتي في الجولة الـ18 أمام كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل، ليخطف الريدز الصدارة مستغلاً تعثر السيتيزن، ليحتل ليفربول الصدارة برصيد 48 نقطة وبفارق 4 نقاط عن السيتي الوصيف.

تابع مباشر ليفربول كورة اون لاين في المقابل، يلعب فريق نيوكاسل ضد ليفربول اليوم ، وهو في وضعية صعبة، حيث يعاني الفريق منذ بداية الموسم من تذبذب في الأداء ونتائج متراجعة بشكل كبير، حيث يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن ساوثهامبتون صاحب المركز السادس عشر، وحصدهم من الفوز في 4 مباريات وتعادل مثلها، وخسر في 9 ، ويأمل نيوكاسل في الخروج بنتيجة إيجابية من معقل الشياطين الحمر، والإبتعاد عن مناطق الخطر، إلا أنه يعلم قوة خصمه، الذي سيلعب بكل ما لدية من قوة للمحافظة على صدارته.





على صعيد التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول اليوم، حيث يبقى غياب أليكس وأوكسليد وتشمبرلين مستمراً، أمام نيوكاسل بسبب الإصابة، وكذلك جو غوميز وجويل ماتيب وترينت أليكساندر وآرنولد للإصابة أيضاً، وباقي اللاعبين و الكتيبة الحمراء ستكون متاحة أمام المدرب الألماني يورجن كلوب، حيث سيلجأ إلى نفس الطريقة التي اعتاد عليها في سائر مباريات الدوري، ويعتمد على فيرجيل فان دايك، ديان لوفرين، اللذان سيحل مكان ماتيب في الدفاع، وسيشارك فابينيو لتعويض غياب جيمس ميلنر، وسيدفع باللاعب كلاين في الجهة اليمنى.





تنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم بالدوري الانجليزي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، وسيتم نقل مباراة ليفربول اليوم عبر شبكة قنوات بي ان سبورت HD2 بصوت المعلق خليل البلوشي.