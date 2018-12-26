إيمري يكشف كواليس انضمامه لأرسنال
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:41 م
ريهام عبدالمحسن
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كشف الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال الإنجليزي عن كواليس انضمامه للمدفعجية وما طلبته منه إدارة النادي.
وقال إيمري في تصريحات لصحيفة ميرور البريطانية : "عندما وصلت إلى هنا طُلب مني أن أكون أكثر عدوانية مع الفريق، من الطبيعي أن يحدث هذا الأمر، عندما تكون مع الفريق لفترة طويلة".
واختتم إيمري تصريحاته قائلاً : "في الواقع، من المستحيل تكرار ما فعله فينجر مع آرسنال لكني أشعر بحماس شديد بشأن الفرص التنافسية للمدفعجية هذا الموسم".
يذكر أن آرسنال يحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة بفارق 11 نقطة عن المتصدر ليفربول.
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