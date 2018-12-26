رابط يلا شوت HD مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم بث مباشر في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم

توقيت وموعد يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء 26-12-2018، سيكون ابتداء من الساعة الثالثة عصرا بتوقيت لندن وغرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الرابعة مساءا بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وبتوقيت مصر ستنطلق مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وبتوقيت الإمارات العربية المتحدة ستنطلق يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في تمام الساعة السابعة مساء.





أما القناة الناقلة لمشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم مباشرة، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 2، ولم يتم الإعلان عن اسم معلق المباراة.





مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوممشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم

قبل بداية مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الأربعاء، يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الخامس عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد سبعة عشرة نقطة، جمعها الفريق بعد تحقيق نتيجة الفوز في أربعة مباريات والتعادل في خمسة، وإنهزم في تسعة مباريات.

وفي الطرف الأخر يتواجد فريق الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح في المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك برصيد ثمانية وأربعين نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة في خمسة عشرة مباراة والتعادل في ثلاثة، ولم ينهزم الريدز إلى الآن في الدوري الإنجليزي.





مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم

في هذه الفقرة إليكم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد نيوكاسل يونايتد في مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب من الدوري الإنجليزي، وكل ما عليكم العودة إلينا قبل المباراة من أجل متابعة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم.



