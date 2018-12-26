كاسونجو يشارك في مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:40 م
رامي بشاي
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شارك الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق
الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية والمقامة حالياً بملعب النادي.
جاء ذلك عقب آداء اللاعب لتدريبات تأهيلية
بمران أمس بسبب معاناته من بعض الارهاق والإجهاد، قبل أن يتخلص من ذلك ويشارك اليوم
بصورة طبيعية .
ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي،
تدريباته غدا الخميس على ملعب النادي استعدادا لمواجهة بتروجت يوم الجمعة المقبل بمسابقة
الدوري العام.
ويحتل الفريق صدارة جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة ويسعى للحفاظ على صدارة الجدول في مواجهة الفريق البترولي .
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