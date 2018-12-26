كيف استفاد قادش من انتقال موريلو لبرشلونة ؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن قادش استفاد من تعاقد برشلونة مع الكولومبي جيسون موريلو من فالنسيا على سبيل الإعارة لتدعيم دفاع الفريق الكتالوني.









وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو بأن جيسون موريلو انضم للبارسا مقابل 1.2 مليون يورو ولكن هذا المبلغ لن يذهب بالكامل لخزينة فالنسيا، حيث يحصل نادي قادش على نسبة مالية.









ويعد قادش أول فريق إسباني يلعب له جيسون موريلو وحال قيام برشلونة بتفعيل خيار الشراء بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو ستزداد فوائد قادش.









وانتقل جيسون موريلو إلى إسبانيا موسم 2011-2012 ولعب لصالح قادش وعمره 19 عامًا واكتسب خبرة اللعب في دوري الدرجة الثانية وخاض مع الفريق 27 مباراة وسجل 3 أهداف.









وانتقل موريلو بعد ذلك إلى لاس بالماس، وفي عام 2013 وحتى 2015، لعب لصفوف غرناطة في الدرجة الأولى قبل أن ينتقل لإنتر ميلان قبل وصوله إلى محطته الأخيرة فالنسيا.



