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وزراء التعليم العالي والصحة والشباب والرياضة يشاركون في مؤتمر الصحة الإفريقية بجامعة طنطا

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:39 م
وزراء التعليم العالي والصحة والشباب والرياضة يشاركون في مؤتمر الصحة الإفريقية بجامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
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أيمن يحيي
 
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قال الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أن مؤتمر قمة الصحة الافريقية الذي تنظمه جامعة طنطا في 29 يناير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك فيه وزراء التعليم العالي، والصحة، والشباب والرياضة.

وأشار رئيس الجامعة، فى تصريح صحفى اليوم الاربعاء، إلى أن الجامعة قد وجهت الدعوة لـ 40 وزيرًا للتعليم العالي و30 وزيرًا للصحة في افريقيا و50 من رؤساء الجامعات الافريقية.

وأضاف د. مجدي سبع أن اليوم الأول من المؤتمر سيتم عقد ندوة محاكاة بين الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وعنوان الندوة "الصحة بين التعليم والتطبيق"، كما يشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في فعاليات المؤتمر لنشر الثقافة الرياضية ودورها في الوقاية من الأمراض.

وأكد الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن مؤتمر الطاقة المتجددة الذي تنظمه الجامعة في مارس المقبل في شرم الشيخ سيحاضر به 14 من أكبر علماء الطاقة في العالم وسيناقش 200 بحثًا علميًا في الطاقة المتجددة وتحلية المياه وتصميم محطات الطاقة الشمسية.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن المؤتمر يُقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الري والموارد المائية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والمهندسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، والدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور طارق فايد مقرر المؤتمر، بمشاركة عدد من ممثلي علماء مصر بالخارج والداخل ومن القطاعين العام والخاص، والعلماء، والباحثين، والمبتكرين، والشباب بجامعة طنطا والجامعات المصرية والأجنبية، والنقابات المعنية، وعدد من المؤسسات الشرطية والعسكرية، إلى جانب عدد من الدول العربية والإفريقية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وجمهورية الصين الشعبية وجنوب إفريقيا والهند والعراق والمملكة العربية السعودية.
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