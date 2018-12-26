الإعلامية دعاء فاروق تقرأ وصيتها على الهواء.. وهذا ما تريده

كشفت الإعلامية دعاء فاروق، بالوصية التي تطلب من أقاربها تنفيذها بعد تتوفى، حيث أوصت بعد إقامة عزاء لها والاكتفاء بتشييع جنازتها فقط.

وأكدت "فاروق"، خلال ظهورها على الهواء ببرنامجها "اسأل مع دعاء"، أنها تكتفي بحضور أكبر عدد من الناس في صلاة الجنازة.

وأشارت إلى أن العزاء حاليًا أصبح أشبه للتجمعات العائلية وليس إكرامًا للمتوفى، موضحة أن الذين يقومون بواجب العزاء أصبحوا لا يستمعون إلى القرآن الذي يتلوه المقرئ خلال العزاء، وينشغلون بالحديث عن الأمور الحياتية.