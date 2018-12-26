احتفالات وداع العام 2018 "من العمر" على الـ"LBCI" والـ"LDC"

أطلقت قناتا الـ"LBCI" والـ"LDC" العدّ العكسي لاحتفالات وداع عام 2018 واستقبال العام الجديد برفقة المشاهدين وضيوفها من نجوم وإعلاميّين.

البداية، مع برنامج "لهون وبس" والإعلامي هشام حدّاد في حلقة "من العمر" مع المؤلّف الموسيقي زياد الرحباني غداً الخميس.

برنامج "حسابك عنّا" مع الإعلامي وسام حنّا يودّع العام بحلقة خاصّة من أجواء العيد بعد غد الجمعة.

ليلة الأحد 30 كانون الأوّل، مشاهدو الـ"LBCI" على موعد مع الجزء الأوّل من قصّة الإعلامي مالك مكتبي المُنتظرة وخيوطها السريّة.

وابتداءً من صباح يوم الإثنين الأخير من العام وحتّى ساعات الفجر الأولى من العام 2019 الجديد، تُقدّم القناة برمجة حافلة، عنوانها الفرح والربح، في أجواء إنسانيّة وفنيّة مميّزة.

الإعلامي ميشال قزّي سيرافق المشاهدين نهاراً مع برنامج الألعاب والجوائز القيّمة من الاستديو، فيما يتنقّل إيلي جلادة بـ"Bus LBCI" وجوائز الربح المباشر في جولته على المناطق اللبنانيّة.

وبعد نشرة الأخبار المسائيّة من ليلة رأس السنة، يستكمل مكتبي "قصّة العام الإنسانيّة"، يُطلّ بعدها هشام في أقوى سهرة فنيّة شعبيّة فولكلوريّة ومفاجآت ضيوف السهرة، كما ينتظر المشاهدون إطلالة الإعلاميّة وعالمة الفلك ماغي فرح لمعرفة ماذا يحمل العام الجديد لعالم الأبراج، وتفاصيل كتابها الجديد للعام 2019، إضافة الى أقوى الاسكتشات الكوميديّة الطريفة برفقة "كوميدينز" من عائلة الـ"LBCI" على رأسهم حدّاد، و"لهون وبس"، و"كثير سلبي".