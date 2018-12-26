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فقرة خاصة في تدريبات الزمالك بأوامر جروس

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:34 م
فقرة خاصة في تدريبات الزمالك بأوامر جروس
تدريبات الزمالك
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رامي بشاي
 
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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة تأهيلية وبدنية قوية على هامش المران المقام حالياً بملعب النادي.


حيث قام اللاعبون بآداء هذه الفقرة لمدة نصف ساعة تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق أعقبها عقد جروس اجتماع فني مع اللاعبين بمنتصف الملعب.


وشرح جروس من خلال السبورة التي اصطحبها معهم بعض الأمور التكتكية المعينة التي ينوي تنفيذها خلال المران اليوم، أعقبها تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين تؤدي كل واحدة منهم تلو الأخرى فقرة فنية تحت قيادة كريستيان جروس المدير الفني.

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