يلا شوت HD - مشاهدة مباراة ليفربول (liverpool) بث مباشر كورة ستار مباراة ليفربول ونيوكاسل kora star live جودة عالية

موعدكم اليوم ومشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز, وذلك في الجوالة التاسعة عشر من البريميرليج, ويدخل ليفربول هذا اللقاء بعد أفضل بداية ممكنه وتحقيق 15 فوزاً من 18 لقاء ويملك في محفظته رصيد 48 نقطة تمكن من خلالها اعتلاء صدارة ترتيب جدول الدوري الانجليزي لهذا الموسم حتى الآن, ويحل نيوكاسل يونايتد ضيفاً خفيفا على الريدز في ملعب آنفيلد ويبدو أن ليفربول على مشارف الفوز رقم 16 لهذا الموسم بإستضافة صاحب المركز الـ 15 في جدول الترتيب وصاحب الـ 17 نفطة فقط من 18 مباراة حتى الآن.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم اون لاين الدورى الانجليزى

التشكيل المتوقع للفريقين:

يبدأ ليفربول المباراة بتشكيلته المعتادة التي يعتمد فيها كلوب على مثلث الرعب الهجومي وأهم لاعبيه محمد صلاح, وتأتي تشكيلة الريدز كالآتي:

يحرس عرين ليفربول الحارس البرازيلي الرائع أليسون في بيكير

ويأتي أمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار ناثانيل كلاين ، العملاق الهولندي فيرجيل فان دايك ، ديان لوفرين ، آندرو روبرتسون

ويتمثل خط وسط الريدز في الثلاثي الرائع نابي كيتا ، جورجينيو فينالدوم ، جيمس ميلنر العائد بقوة بعد إصابة

وفي الهجوم مثلث الرعب وأحد أفضل خطوط الهجوم في العالم محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو ماني.





بينما يبدا نيوكاسل اللقاء بغياب اثنين من أهم لاعبية وهم فلوريان لوجون وكي سونج يونج بداعي الإصابة وتأتي تشكيلة نيوكاسل بقيادة المدرب رفائيل بينيتيز كالآتي:

مارتن دوبرافكا في حراسم المرمى

رباعي الدفاع بول داميت - فابيان شاير - جمال لاسيليس - خافير مانكويلو

ويبدأ نيوكاسل بخط دفاع مكون من كريستيان أتسو - كينيدي - محمد ديامي - مات ريتشي

أما خط الهجوم يتكون من أيوزي بيريز - سالومون روندون





موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة:

تأتي المباراة اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018، 19 ربيع الآخر 1440 هجريًا, 7:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية

القناة الناقلة : بي ان سبورت 2

حكم المباراة: جراهام سكوت

الملعب: آنفيلد

ويدخل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الأول فى المركز الثانى بترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز بـ11 هدفاً خلف أوباميانج الذي يملك في رصيده 12 هدفا لينفرد بالصدارة، ثم يأتي متأخراً خلفهم هارى كين ورحيم سترلينج فى المركز الثالث بـ9 أهداف لكل منهما، وفى المركز الرابع تواجد 4 لاعبين بـ8 أهداف لكل منهم وهم هازارد وريتشارليسون وويلسون وموراى.

تأتي مباراة اليوم للريدز وهو في حالة نشوة بعد تحقيق انتصار مهم على حساب وولفرهامبتون في الجولة الماضية من منافسات الدوري الانجليزي بهدفين دون رد، وبهذا الانتصار ضمن ليفربول بقيادة محمد صلاح البقاء على صدارة جدول الترتيب برصيد نقطة 48، وبفارق أربع نقاط عن المان سيتي الذي يأتي متأخراً في المركز الثاني حاليًا في الدوري بعد تعثره أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية وهُزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في واحدة من أكبر مفاجآت الموسم الحالي للبريميرليج.





وبنظره على منافس الريدز في مباراة اليوم نرى أن فريق نيوكاسل يعيش أيامًا سوداء لا يحسد عليها منذ انطلاقة الدوري، فقد تمكن الفريق من جمع 17 نقطة فقط بعد مرور 18 جولة، وذلك بتحقيق الفوز في أربع مباريات والتعادل في أربعة أخرى، بينما تلقى 9 هزائم في البريميرليج، ويحتل الفريق المركز الخامس عشر وبفارق نقطتين عن ساوثهامبتون صاحب المركز السادس عشر.





وجدير بالذكر أن نتيجة لقائي الفريقين في الموسم الماضي انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل, أما لقاء العودة على ملعب آنفيلد انتهى بفوز الريدز بهدفين نظيفين وهى المباراة الأقرب في الظروف لمباراة اليوم, فهل يفعلها الريدز ويعزز تصدره لترتيب جدول الدوري الممتاز الانجليزي وتحقيق انتصار آخر يعزز موقفه؟