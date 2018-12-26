إحالة المتهم بقتل خالته وزوجها للجنايات بروض الفرج

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قررت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار كمال الشناوي، رئيس النيابة، إحالة المتهم بذبح خالته وزوجها المسنين بروض الفرج بسبب رفضهما إقراضه مبلغا ماليا للمحاكمة الجنائية العاجلة ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.



وكشف قرار الإحالة قيام المتهم «مؤمن. م. م» 34 سنة، حاصل على دبلوم، بقتل المجني عليهما "سميح. م. ع" 68 سنة، بالمعاش، وزوجته "هدى. م. م" 61 سنة، ربة منزل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات بينهم وتبين أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليهما لرفضهما إقراضه مبلغا من المال لشراء الأقراص المخدرة وفي سبيل ذلك وضع مخططا لقتلهم.



وتبين من التحقيقات، أن المتهم توجه لمنزل خالته «المجني عليها» وطلب منها مبلغا ماليا لكنها رفضت فنشبت مشادة كلامية بينهما خرج على إثرها زوجها وطرد المجني عليه من المنزل، فأخرج المتهم سلاحا أبيض «سكين» ووجه عدة طعنات للمجني عليهما، حتى فارقا الحياة وقام الاستيلاء على "شاشة LCD 2 هاتف محمول، مبلغ 350 جنيها، ماكينة حلاقة كهربائية" وفر هاربا.



وأقر المتهم خلال التحقيقات بقتل المجني عليهما، وأضاف أنه عقب نشوب خلافات بينه والمجني عليها الثانية حول الإرث "العقار محل سكنها" ورفضها بيعه، ونظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجني عليهما واحتفاظهما بمبالغ مالية بمسكنهما، فخطط للتخلص منهما، وسرقتهما، وفي سبيل ذلك توجه للعقار سكنهما، وطلب منهما مبلغا ماليا إلا أنهما رفضا فقام بالتعدي عليهما بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثا ما بهما من إصابات، والتي أودت بحياتهما، وأضاف المتهم: "عقب قتلهما وخوفا من افتضاح أمري قمت ببعثرة محتويات الشقة لإبعاد الشبهة عني، وأخفيت السلاح المستخدم".



وكشفت أقوال نجل شقيق المتوفاة "محمد. ف. م" 54 سنة، شيف، بأنه لدى توجهه لشقة المتوفيين للاطمئنان عليهما وجد باب الشقة مفتوحا، واكتشف مقتلهما، ونفى علمه بملابسات الحادث، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وتأيدت الواقعة بشهادة جارهم "خالد. ع. ح" 58 سنة، صاحب محل بقالة.



وتعود البدابة عقب تلقي مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتي رجل وزوجته مصابين بطعنات في جسديهما، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال الأهالي تبين أن أحد أقارب المجني عليهما توجه إلى الشقة، عقب اتصاله بهما هاتفيا وعدم استجابتهما، وبوصوله وجد باب الشقة مفتوحًا، وبالدخول عثر على الجثتين، كما تبين وجود بعثرة في الشقة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.