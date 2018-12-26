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مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم (بث مباشر) يوتيوب

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:24 م
مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم (بث مباشر) يوتيوب
مباراة ليفربول ونيوكاسل
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05:00 ـ ليفربول vs نيوكاسل يونايتد ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD

05:00 - مانشستر يونايتد vs هدرسفيلد تاون ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD

05:00 - توتنهام هوتسبر vs بورنموث ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 5 HD

05:00 - ليستر سيتي vs مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD

07:15 ـ آرسنال vs برايتون ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD

09:30 ـ واتفورد vs تشيلسي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD

الدوري الإيطالي

01:30 ـ فروزينوني vs ميلان ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD

04:00 ـ أتلانتا vs يوفينتوس ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD

07:00 - روما vs ساساولو ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD

09:30 ـ إنتر ميلان vs نابولي ـ القناة الناقلة:beIN SPORTS 4 HD

يعتمد يورجن كلوب على طريقته المعتادة في مباريات البريميرليج، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وديان لوفرين لتعويض غياب ماتيب في مركز قلب الدفاع، وسيأخذ مكان جيمس ميلنر البرازيلي فابينيو، وسيدخل كلاين في مركز الظهير الأيمن بدلًا من الإنجليزي الدولي المصاب.
ويغيب عن نيوكاسل في هذا اللقاء الثنائي فلوريان لوجون وكي سونج يونج بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب للإيقاف وستكون باقي العناصر متاحة أمام المدرب رافائيل بينيتيز.
من المتوقع يواصل المدرب صاحب الـ58 عامًا على طريقته وتشكيلته المعتادة منذ انطلاقة الموسم الحالي، وسيدفع بالثنائي شاير، لاسيليس في مركز قلب الدفاع، وسيأخذ مكان الكوري كينيدي، بينما سيقود هجوم الفريق أمام الريدز الثنائي بيريز، روندون.

ليفربول Vs نيوكاسل يونايتد. 
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 19).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : آنفيلد .
المعلق : خليل البلوشي .

موعد المباراة : 
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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