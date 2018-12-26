صبري رحيل يرفض طلب الأهلي

أبلغ صبري رحيل الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر رفضه الدخول في صفقات تبادلية للرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.









وكان الأهلي قد تقدم بعرض رسمي إلى إنبي للحصول على خدمات حمدي فتحي لاعب الوسط مقابل 15 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة الثلاثي أحمد حمودي وصبري رحيل وأحمد ياسر ريان حتى نهاية الموسم.









ويرفض رحيل الدخول في أي صفقة تبادلية، خاصة وأنه يملك أكثر من عرض للرحيل عن الأهلي وفي مقدمتها عرض الاتحاد السكندري.



