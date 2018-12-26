الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر | شاهد مباراة ليفربول اليوم HD | بث مباشر مباراة liverpool لايف

انتظروا في اقوي تغطية علي مدار اليوم عبر موقع الفجر الرياضي لاحداث ومجريات بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في تمام الساعه 5 مساءاً بتوقيت مصر و6 مساءا بتوقيت السعودية

الصحافة الإنجليزية:





ميرور:





فينالدوم يشيد بأليسون وفان دايك





أشاد اللاعب الهولندي فينالدوم متوسط ميدان ليفربول بالثنائي فان دايك وأليسون والدور الذي يقدماه هذا الموسم مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.





فينالدوم قال:"فان دايك لاعب مميز، لعبنا معاً في هولندا قبل ليفربول، وهو يتميز بالصلابة، أمام أليسون فقد أنقذنا في العديد من المناسبات هذا الموسم، دائماً تحتاج إلى اللعب بجوار المميزون أمثالهما".





ذا صن:





أرسنال ينافس برشلونة على لاعب واتفورد





يدخل نادي أرسنال الإنجليزي صراعاً شرساً مع برشلونة الإسباني للفوز بخدمات اللاعب عبد الله دوكوريه نجم نادي واتفورد الإنجليزي.





وتشير التقارير إلى أن اللاعب البالغ 25 عاماً أصبح مطلوباً في لندن وكتالونيا، بالإضافة إلى اهتمام من إيفرتون وباريس سان جيرمان، خاصة بعد تألقه خلال الموسم الجاري.





مترو:





صلاح يرحب بالنجم العائد





رحب محمد صلاح نجم ليفربول بزميله العائد من الإصابة للتدريبات التأهيلية أوكسليد شامبرلين الذي غاب قبل نهاية الموسم الماضي عن الفريق.





صلاح نشر صورة تجمعه بلاعب أرسنال السابق وعلق عليها :"رؤيتك تركض مجدداً من دواعي الفرح".





إيمري ينصح لاعبه قبل لقاء برايتون





وجه أوناي إيمري نصيحة إلى لاعبه لوكاس توريرا لاعب أرسنال قبل مباراة برايتون المقبلة في الدوري الإنجليزي مساء الأربعاء.





توريرا قد يغيب عن اللقاء التالي أمام ليفربول لو حصل على إنذار أمام برايتون، لكن مدربه نصحه قائلاً:"لا أريد للتوريرا أن يفكر في إمكانية الغياب عن مباراة ليفربول، لكني لا أعرف هل بإمكانه اللعب بحذر ام لا".





الصحافة الإسبانية:





ماركا:





فريق مجاني





عدد كبير من اللاعبين في أبرز أندية أوروبا ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، مما يجعل رحيلهم المجاني عن أنديتهم الحالية واردًا بحلول شهر يونيو المقبل.





الفريق المجاني يتكون من سان ميجل حارس مرمى وست هام، والرباعي الدفاعي دارميان، جودين، ديفيد لويس وفيليبي لويس، مع رابيو، روبين، ميلنر وفابريجاس في الوسط، والثنائي الهجومي بالوتيلي وجيرو.





إشبيلية يريد منير





يرغب نادي إشبيلية في التعاقد مع منير الحمداوي مهاجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على طلب من خواكين كاباروس المدير الفني للفريق.





كاباروس يرغب في استغلال عقد الحمداوي مع برشلونة والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يسهل من انتقال المهاجم الإسباني إلى إشبيلية.





آس:





أوديجارد يسطع بعيدًا عن الريال





سطع نجم اللاعب مارتين أوديجارد في ظل ابتعاده عن ريال مدريد وانتقاله إلى صفوف هيرنفين الهولندي ومنه إلى فيتيس.





أوديجارد الذي سجل هدفين فقط مع هيرنفين، استطاع أن يسجل خمسة أهداف خلال الموسم الجاري مع فيتيس، مع العلم بأن تعاقده مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2021.





برشلونة يبتعد عن دي ليخت





ابتعد نادي برشلونة عن التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس الهولندي، حيث يعتقد مسؤولي الفريق أنه أقرب إلى أندية أخرى.





يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني يرغبان في التعاقد مع اللاعب، وهو ما يجعل إمكانية انتقاله إلى برشلونة تبدو أصعب.





موندو ديبورتيفو:





أرثر يريد نيمار





أكد أرثر ميلو لاعب نادي برشلونة أنه يتمنى عودة مواطنه البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق الكتالوني من جديد.





أرثر أكد أنه يرغب في عودة نيمار من جديد، حيث قال: "أصلي دومًا من أجل أن يرحل عن باريس ويعود إلينا من جديد".





الصحافة الإيطالية:





لاجازيتا ديللو سبورت:





مدرب روما يتحدث عن حظوظ فريقه في المربع الذهبي





تحدث إيزيبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني لروما، عن حظوظ فريقه في التواجد بين الأربع الكبار بالدوري الإيطالي، والذي يؤهله لدوري أبطال أوروبا.





وسلطت صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، الضوء على تصريحات دي فرانشيسكو، والتي اكد خلالها أن حظوظ فريقه في التواجد بالمريع الذهبي لا تزال ممكنة.





وقال مدرب روما، إن الفريق يفصله 4 نقاط فط عن المنطقة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.





واوضح، أنه الرغم من الابتعاد عن المربع الذهبي لكن هناك فرص للتواجد بين الأربع فرق في المقدمة، مشيرا إلى ضرورة عدم خسارة مزيد من النقاط.





ويستعد فريق ذئاب العاصمة الإيطالية لمواجهة ساسولو، المقرر لها الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.





توتو سبورت:





عملية التبادل بين مهاجمي ميلان وتشيلسي أمر صعب





أكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، على رغبة الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم ميلان الإيطالي، في مغادرة الفريق إلى تسيلسي الإنجليزي.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن اللاعب يعاني منذ فترة من أزمة الصيام عن التهديف مع فريقه ميلان، لذلك يبحث في الرحيل للدوري الإنجليزي عبر بوابة تشيلسي والذي يدربه ساري.





وأشارت إلى أن المهاجم الأرجنتيني لم يخف رغبتهه في العودة إلى العمل مع سارّي، والذي دربه في وقت سابق حين كان لاعبا لنابولى.





وشددت الصحيفة على صعوبة انتقال هيجواين إلى تشيلسي كصفقة تبادلية مع ميلان والحصول على خدمات الإسباني الفارو موراتا، بسبب تشابك موقف هيجواين مع ناديه يوفنتوس.





ويستعد ميلان لمواجهة فروسينوني، المقرر لها مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.





ويحتل ميلان المركز الخامس برصيد 27 نقطة، فيما يحتل فروسينوني المركز الـ19 برصيد 9 نقطة.





الصحافة الألمانية:





بيلد:





بايرن يرفض ضم هيرنانديز في الشتاء





لن ينتقل الفرنسي لوكاس هيرنانديز، نجم دفاع أتليتكو مدريد الإسباني، في الوقت الراهن إلى بايرن ميونيخ الألماني، بعدما رفض مسؤولي النادي البافاري حسم الصفقة في الميركاتو الشتوي.





وقالت تقارير إسبانية إن الاتفاق خلال المحادثات بين الناديين جرى على أن صاحب الـ22 عامًا لن ينتقل إلى البايرن قبل نهاية يناير المقبل على الأقل.





من المرجح أن يستمر هيرنانديز مع أتليتكو حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل، مع العلم أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 80 مليون يورو، وقد تتم محادثات جديدة في الصيف المقبل.





كيكر:





تريزيجيه يحلم بالبوندسليجا





دخل الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، جناح قاسم باشا التركي، ضمن اهتمامات نادي شتوتجارت الألماني لتعزيز صفوف الفريق المنافس في البوندسليجا في الميركاتو الشتوي المقبل بيناير.





ويرغب مايكل ريشكي، المدير الرياضي لشتوتجارت، في التعاقد مع صاحب الـ24 عامًا الذي يلعب بكلتا قدميه ويتميز بسرعته وأهدافه، إذ أحرز خمسة أهداف وصنع مثلهم في 17 مباراة.





وسجل تريزيجيه 13 هدفًا وصنع 7 آخرين في 31 مباراة بالموسم الماضي، وشارك مع المنتخب في كأس العالم، ويحلم اللاعب الذي يقدر سعره بخمسة ملايين يورو بالانتقال إلى البوندسليجا.





الصحافة الفرنسية:





لو باريسيان:





رسائل الكريسماس





على عكس لاعبي بريميرليج على سبيل المثال، المشغولين بالمشاركة في المباريات خلال فترة أعياد الميلاد، حصل نجوم الأندية الفرنسية على أجازاتهم للاستمتاع بتلك العطلة، قبل استئناف المنافسات في الرابع من يناير المقبل.





بطريقتهم الخاصة، هنأ العديد من نجوم الدوري الفرنسي الجماهير بمناسبة أعياد الكريسماس، حيث استعرض نيمار صورة مع عائلته يرتدون بها جميعًا الألوان الحمراء عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، كما استعرض أريولا صورة مع أسرته يرتدون بها ملابس منزلية بالألوان ذاتها،وظهر ماركينيوس مع أسرته امام شجرة كريسماس.





باريس ضمن 80 مليون يورو





في ظل ظروف صعبة نظرًا لازماته المتعلقة بقواعد اللعب المالي النظيف، فإن كل مليون يورو ستكون مفيدة ومهمة للغاية لميزانية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتأتي على رأس الأولويات المادية الأرباح المتعلقة بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا.





مع زيادة واضحة في أرباح البطولة القارية الشهيرة عن السنوات الماضية، سيتنفس باريس الصعداء، قبل مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي ذهابًا وإيابًا في شهري فبراير ومارس المقبلين، وضمن البطل الفرنسي بالفعل 80 مليون يورو على الأقل حتى الآن.





ليكيب:





موعد عودة ناينجولان





لكن يكون البلجيكي رادجا ناينجولان جاهزًا خلال القمة التي ستجمع إنترناسيونالي مع نابولي مساء الأربعاء، لكن نجم فريق إنترناسيونالي لن يغيب أكثر من ذلك، هذا ما أكده لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق مدينة ميلانو.





وقال سباليتي أن لاعب خط وسط فريقه سيكون جاهزًا خلال فترة لن تتجاوز 2-3 أيام، لينضم بعدها إلى صفوف الفريق الذي ينتظر عودته بشدة، ليعود إلى التشكيل خلال الفترة المقبلة.



