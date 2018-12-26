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يلا شوت Liverpool بث حي| مشاهدة مباراة ليفربول (Youtube) ونيوكاسل مباشر| مشاهدة مباريات الدوري الانجليزي مباشر| يلا شوت

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:18 م
يلا شوت Liverpool بث حي| مشاهدة مباراة ليفربول (Youtube) ونيوكاسل مباشر| مشاهدة مباريات الدوري الانجليزي مباشر| يلا شوت
ليفربول ونيوكاسل
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عمرو عادل
 
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يلا شوت Liverpool بث حي| مشاهدة مباراة ليفربول (Youtube) ونيوكاسل مباشر| مشاهدة مباريات الدوري الانجليزي مباشر| يلا شوت

تنطلق مباراة ليفربول أمام نيوكاسل في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الانفيلد وسيتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 2 الناقل الحصري والمباشر لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وسيقوم بالتعليق على المباراة خليل البلوشي في حضور استديو تحليلي عملاق قبل انطلاق المباراة بقيادة محمد سعدون الكواري.

يلا شوت Liverpool بث حي

ويتصدر فريق ليفربول جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، متفوقا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ15 برصيد 17 نقطة ويسعي لتحقيق أي نتيجة إيجابية من داخل ملعب الانفيلد ولو على الاقل الخروج بنقطة التعادل لتحسين مركز الفريق المسابقة.

ويستقبل فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق نيوكاسل في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الانفيلد ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج في جولة البوكسين داي.

 

ويتطلع ليفربول بقيادة مديره الفني يورجن كلوب في حصد انتصار جديد ببطولة الدوري لمواصلة التربع على صدارة جدول ترتيب المسابقة، والحفاظ على سلسلة الانتصارات السابقة للفريق حيث يعد ليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يتلقي أي خسارة حتي الآن بعد مرور 18 جولة.

مشاهدة مباراة ليفربول (Youtube) ونيوكاسل مباشر

ويعول كلوب على الفرعون المصري محمد صلاح في لقاء اليوم كونه واحد من العناصر الأساسية داخل الفريق لانتزاع فوز جديد بالدوري، كما يأمل صلاح في زيارة شباك نيوكاسل اليوم لرفع رصيده التهديفي في صراع صدارة هدافي الدوري حيث يملك صلاح 11 هدف متساوياً مع هاري كين بنفس الرصيد فيما يظل أوباميانج متصدراً للقائمة برصيد 12 هدف.

وسيحظي الإسباني رافا بينيتيز مدرب فريق نيوكاسل باستقبال كبير في ملعب الانفيلد في زيارة اليوم بعدما درب من قبل الفريق وحقق معه الكثير من الانتصارات ولديه دور كبير في ثورة ليفربول السابقة.

مشاهدة مباريات الدوري الانجليزي مباشر

 

تصريحات يورجن كلوب مدرب ليفربول عن المباراة:

طلب يورجن كلوب مدرب فريق من جماهير الفريق تشجيع الفريق منذ بداية اللقاء من أجل بث الرعب عند لاعبي نيوكاسل وقال كلوب: نحن نطلب من الجماهير دعم الفريق من الدقيقة الأولي، يجب علينا أن نلعب كرة القدم ولا نفكر في الصيف، إذا خسرنا مباراة ولم نكن على صدارة ترتيب البريميرليج، هل يعني ذلك بأننا خسرنا كل شيء.

 

واضاف كلوب: نحن لم نتوقع خسارة مانشستر سيتي، ولكن الهزيمة منحت لنا فرصة الانفراد بالصدارة وتوسيع الفارق لأربعة نقاط مع الخصم الجميع في إنجلترا يريد مشاهدة البوكسينج داي، نريد من الجماهير أن يعطونا أجواء مختلفة في ملعبنا أنفيلد، من أجل مساعدتنا على هزيمة نيوكاسل.

 

وتابع كلوب: محمد صلاح واحد من أهم اللاعبين داخل الفريق، في البداية لم يكن موفقاً بسبب عدم حصوله على الراحة الكافية ولكن ما زالت لديه الرغبة والسرعة، إنه جزء مهم من الفريق، في بداية الموسم لم يكن يشعر براحة جسدية كاملة، ولكنه عاد من جديد للتألق.

 

ومن المتوقع أن يدخل محمد صلاح نجم ليفربول في التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة اليوم أمام نيوكاسل في محاولة من المدرب كلوب لضرب شباك الخصوم سريعاً والحصول على الثلاثة نقاط من المباراة.

 

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نيوكاسل:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - فينالدوم - شاكيري

خط الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح

 


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