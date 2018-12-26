يلا شوت SaLah بث مباشر ليفربول ونيوكاسل اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر اليوم مباشر
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:17 م
عمرو عادل
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مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد تأتي في وقت يسعى فيه ليفربول للحفاظ في نغمة الانتصارات و النتائج الجيدة التي حققها الفريق مع بداية الموسم ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 48 نقطة بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي برصيد 44 نقطة، في المقابل سيكون على فريق نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الخامس عشر مواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة رغم صعوبة المباراة أمام العملاق الانجليزي.
تابعونا اليوم على "الفجر الرياضي" ومشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم الاربعاء 26-12-2018، فى الجولة التاسعة عشر من الدورى الانجليزى لكرة القدم البريميرليج، ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز اليوم ومواصلة الآداء الذي أبهر به الجميع منذ بداية الموسم الذي جعله يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 48 نقطة, اما فريق نيوكاسل يونايتد يسعى تحسين موقعه فى الدورى، على الرغم من أن الفريق يقدم عروض سيئة جعلته في المركز الـ 15 برصيد 17 نقطة فقط من مجموع 18 مباراة في هذا الموسم حتى الآن.
بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي
وتتمثل أهمية مباراة اليوم لفريق ليفربول في أنه يريد تحقيق الفوز واغتنام الثلاث نقاط ومواصلة التقدم نحو الصدارة وتوسيع الفارق مع منافسة الأقرب مانشستر سيتي والذي يأتي خلف الريدز بفارق 4 نقاط فقط ويأتي من خلفهم توتنهام والذي يسعى لإنتهاز فرصة سقوط أياً من الفريقين, كما تمثل المباراة أهمية خاصة للنجم المصري محمد صلاح في منافسته على تصدر قائمة هدافي الدوري الانجليزي والذي يمتلك في جعبته حتى الآن 11 هدف يحتل بها المركز الثاني خلف نجم آرسنال اوباميانج برصيد 12 هدف بفارق هدف واحد فقط عن الفرعون المصري مما يشعل المنافسة والرغبة في إحراز المزيد من الأهداف.
القنوات النقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الانجليزي اليوم:
يمكنكم متابعة مباراة الريدز أمام نيوكاسل عبر موقعنا "الفجر", وتأتى المباراة عبر قناة Bein Sport 2 HD المالكة لحقوق البث المباشر لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز, ويمكنكم متابعة اللقاء أيضا على واحدة من القنوات المفتوحة
القنوات "المجانية" ناقلة لمباراة ليفربول و نيوكاسل
قناة Idman Azerbaycan والتى تبث على القمر الصناعى AzerSpace وترددها 11175 أفقى معامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 5/6.
قناة IRIB TV 3 الإيرانية وتوجد على القمر إنتلسات Intelsat 902 وترددها 11555 عمودى معامل الترميز 30000 ومعامل التصحيح 3/4، كما توجد أيضا على القمر Arabsat 2C/2D/3A بتردد 11881 أفقى معامل ترميز 27500، وتردد 11900عمودى معامل ترميز 27500.
قناة Varzish Sport HD والتى توجد على القمر Yahsat52.5°E ترددها 12548 أفقى معامل ترميز 3200 تصحيح 5/6، وتردد 11843عمودى معامل ترميز 27500 تصحيح 3/4.
موعد البث المباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الانجليزي:
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
وتقام المباراة على ملعب آنفيلد معقل الريدز والذي يتسع إلى أكثر من 54 ألف مشجع, والذي يعطى مذاق خاص لمباريات فريق ليفربول, وكل الأمنيات من فريق عم الفجر الرياضي بمشاهدة ممتعة للمباراة وفي حالة توقف البث رجاءاً قم بإعادة تحميل الصفحة (Refresh).
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