ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

روسيا تطالب الغرب بتهدئة التوترات فى مضيق كيرتش مع أوكرانيا

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:20 م
روسيا تطالب الغرب بتهدئة التوترات فى مضيق كيرتش مع أوكرانيا
صورة أرشيفية
طباعة
Advertisements
خاطر عبادة
 
Advertisements

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنها تأمل ألا تشارك الدول الغربية في أي محاولة أوكرانية لتنفيذ ما أسمته "استفزازًا" بمنطقة مضيق كيرتش، وإثناء كييف عن تصاعد التوتر في المنطقة.

 

وذكرت أوكرانيا الأسبوع الماضي، أنها تعتزم إرسال سفن حربية إلى موانئها في بحر آزوف عبر مضيق كيرتش على الرغم من قيام روسيا باحتجاز ثلاث سفن تابعة للبحرية وطاقمها في المنطقة في نوفمبر.

 

وزار وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون، أوكرانيا الأسبوع الماضي، حيث أبلغ نظيره الأوكراني أن البحر الأسود لا ينتمي إلى روسيا، وأن بريطانيا أرسلت سفينة تابعة للبحرية الملكية هناك لإظهار أن كييف لم تقف وحدها.

Advertisements
المزيد عن: مضيق كيرتس عالم روسيا اخبار أوكرانيا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
0
x
14:30
0
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
ليفربول
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
-
x
17:00
-
بورنموث
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
كارديف سيتي
بيرنلي
-
x
17:00
-
إيفرتون
برايتون
-
x
19:15
-
آرسنال
واتفورد
-
x
21:30
-
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
0
x
13:30
0
ميلان
أتلانتا
-
x
16:00
-
يوفنتوس
بولونيا
-
x
16:00
-
لاتسيو
فيورنتينا
-
x
16:00
-
بارما
روما
-
x
19:00
-
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي