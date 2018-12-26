روسيا تطالب الغرب بتهدئة التوترات فى مضيق كيرتش مع أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنها تأمل ألا تشارك الدول الغربية في أي محاولة أوكرانية لتنفيذ ما أسمته "استفزازًا" بمنطقة مضيق كيرتش، وإثناء كييف عن تصاعد التوتر في المنطقة.

وذكرت أوكرانيا الأسبوع الماضي، أنها تعتزم إرسال سفن حربية إلى موانئها في بحر آزوف عبر مضيق كيرتش على الرغم من قيام روسيا باحتجاز ثلاث سفن تابعة للبحرية وطاقمها في المنطقة في نوفمبر.

وزار وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون، أوكرانيا الأسبوع الماضي، حيث أبلغ نظيره الأوكراني أن البحر الأسود لا ينتمي إلى روسيا، وأن بريطانيا أرسلت سفينة تابعة للبحرية الملكية هناك لإظهار أن كييف لم تقف وحدها.