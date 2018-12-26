أمرت بتأمين المظاهرات ولم يحذروني بنموذج تونس.. أبرز أقوال "مبارك" بالجلسة الأولى بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

يواصل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الإدلاء بشهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة للإدلاء بشهادته في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير.

وجاءت أبرز أقوال "مبارك" خلال الجلسة الأولى كالتالي:

- "عندي معلومات كتيرة محتاج تصريح للإدلاء بيها".

- "معلش أنا بحمي نفسي.. هاتلي إذن وأجاوب على كل الأسئلة".

- عايز إذن علشان أتكلم عن دور الإخوان في أحداث يناير لأني لو اتكلمت هرتكب مخالفة وهطلع من هنا هدخل في حته تانية.

- شق الأنفاق "قصة قديمة".

- "أعمال التخريب بالحدود الشرقية كانت هيصة".

- عمر سليمان بلغني بتسلل 800 شخص عبر الحدود ولم يخبرني عن جنسياتهم.

- "معرفش حاجة عن المخطط الأمريكي والإخواني وحماس.. ومش هتكلم غير بإذن".

- اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة لم يحذرني بما يمكن أن يحدث في مصر أسوة بما حدث في تونس.

- حماس جزء من جماعة الإخوان.. و"أنا لا أعرف التفاصيل ولكن أتابع الأحداث".

- لا أعلم شيئا عن تفجير خطوط الغاز.

- كان هناك مركب محمل بالأغذية والأكل لغزة وتم القبض على محمد البلتاجي وآخرين لا أتذكر أسمائهم لاعتقالهم والتحقيق معهم في إسرائيل، وأتصلت برئيس الوزراء الإسرائيلي وطلبت منه إعادة المصريين وعدم حبسهم واستجاب الجانب الإسرائيلي لهذا الطلب.

- اتفقت مع كافة الوزارات على تقديم ما بوسعها لتلبية مطالب المواطنين، وتأمين التظاهرات بأكملها.

- القوات المسلحة قادرة وهما عايزين يحطوها في الواجهة وتبقى مصيبة.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.