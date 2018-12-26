محرز : المنافسة مع ليفربول على قمة البريميرليج صعبة
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:15 م
ريهام عبدالمحسن
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أكد النجم الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أن المنافسة مع ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمر كبير.
وقال محرز في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت : "عندما تصل لفريق جديد، تجد صعوبة في التأقلم خلال أول 6 أشهر ولكنني في وضع جيد حتى الآن".
وأضاف : "المنافسة مع ليفربول على قمة البريميرليج أمر صعب لأنه يجب عليك الفوز في كل مرة".
واختتم محرز تصريحاته قائلاً : "ليس أمامنا أي فرصة لفقدان النقاط في البريميرليج لأنك عندما تتعثر سواء بالخسارة أو التعادل، سيتقدم عليك المنافس في الترتيب".
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