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محرز : المنافسة مع ليفربول على قمة البريميرليج صعبة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:15 م
محرز : المنافسة مع ليفربول على قمة البريميرليج صعبة
رياض محرز
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ريهام عبدالمحسن
 
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أكد النجم الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أن المنافسة مع ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمر كبير.


وقال محرز في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت : "عندما تصل لفريق جديد، تجد صعوبة في التأقلم خلال أول 6 أشهر ولكنني في وضع جيد حتى الآن".


وأضاف : "المنافسة مع ليفربول على قمة البريميرليج أمر صعب لأنه يجب عليك الفوز في كل مرة".


واختتم محرز تصريحاته قائلاً : "ليس أمامنا أي فرصة لفقدان النقاط في البريميرليج لأنك عندما تتعثر سواء بالخسارة أو التعادل، سيتقدم عليك المنافس في الترتيب".

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