محرز : المنافسة مع ليفربول على قمة البريميرليج صعبة

أكد النجم الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أن المنافسة مع ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمر كبير.









وقال محرز في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت : "عندما تصل لفريق جديد، تجد صعوبة في التأقلم خلال أول 6 أشهر ولكنني في وضع جيد حتى الآن".









وأضاف : "المنافسة مع ليفربول على قمة البريميرليج أمر صعب لأنه يجب عليك الفوز في كل مرة".









واختتم محرز تصريحاته قائلاً : "ليس أمامنا أي فرصة لفقدان النقاط في البريميرليج لأنك عندما تتعثر سواء بالخسارة أو التعادل، سيتقدم عليك المنافس في الترتيب".



