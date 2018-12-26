Coolkora| koralive| مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر bein sport | يلا شوت | كول كورة | كورة لايف

اهتماماً من موقع "الفجر" بتقديم متابعة خاصة لمباريات وأحداث الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) نقدم لكم خدمة (العنوان), وتأتي انطلاقة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم الأربعاء الموافق ل 26 ديسمبر 2018، يتواجد نادي ليفربول في المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك برصيد ثمانية وأربعين نقطة، بعد خوض 18 مباراة حيث فاز في 15 وتعادل 3 ولم يتلقى أي خسارة حتى الآن، وفي المقابل نيوكايل يونايتد يدخل مباراة ليفربول اليوم، وهو يتواجد في الخامس عشر، وذلك برصيد 17 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر bein sport

دون عناء البحث من خلال الانترنت على رابط مشاهدة لمباراة محمد صلاح مع ليفربول اليوم, ستجد في أسفل هذة المقالة أسهل طريقة لمشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز, وذلك عن طريق رابط بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم الأربعاء 26-12-2018، وهي واحدة من أهم مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي، وهذا اليوم هو أحد أيام الأسبوع الأخير في مرحلة الذهاب من الدوري الانجليزي، وإذا كنت من متابعي الدوري الانجليزي وعشاق الفرعون المصري كل ما عليك فعله هو العودة إلينا قبل المباراة بنصف ساعة فقط من أجل مشاهدة مباراة محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الانجليزي اليوم ”مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم”.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم

معلومات تهمك عن موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة لها:-

البطولة التي تلعب بها المباراة:- الدوري الإنجليزي الممتاز (الاسبوع التاسع عشر)

القناة الأساسية الناقلة للمباراة:- Bein Sport HD 2

ملعب المباراة:- آنفيلد معقل ليفربول

المعلق:- أحمد الطيب أو معلق آخر سيتم تحديده فيما بعد

موعد مباراة ليفربول اليوم ضد نيوكاسل:-

6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:00 مساءاً بتوقيت مصر .

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:00 مساءاً بتوقيت العراق .

5:00 مساءاً بتوقيت السودان .

6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:00 مساءاً بتوقيت تونس .

4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:00 مساءاً بتوقيت قطر.

3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

قنوات "مجانية" ناقلة لمباراة ليفربول و نيوكاسل

قناة Idman Azerbaycan والتى تبث على القمر الصناعى AzerSpace وترددها 11175 أفقى معامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 5/6.

قناة IRIB TV 3 الإيرانية وتوجد على القمر إنتلسات Intelsat 902 وترددها 11555 عمودى معامل الترميز 30000 ومعامل التصحيح 3/4، كما توجد أيضا على القمر Arabsat 2C/2D/3A بتردد 11881 أفقى معامل ترميز 27500، وتردد 11900عمودى معامل ترميز 27500.

قناة Varzish Sport HD والتى توجد على القمر Yahsat52.5°E ترددها 12548 أفقى معامل ترميز 3200 تصحيح 5/6، وتردد 11843عمودى معامل ترميز 27500 تصحيح 3/4.

ويأتي النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الأول فى المركز الثانى بـ11 هدفاً خلف أوباميانج الذي يملك في رصيده 12 هدفا لينفرد بالصدارة، ثم يأتي متأخراً خلفهم هارى كين ورحيم سترلينج فى المركز الثالث بـ9 أهداف لكل منهما، وفى المركز الرابع تواجد 4 لاعبين بـ8 أهداف لكل منهم وهم هازارد وريتشارليسون وويلسون وموراى.