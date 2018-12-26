كورة ستار .. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر اليوم .. kora star

اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد نيوكاسل بدون تقطيع حيث ان ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه السيتي حامل اللقب، يسعى لمواصلة سلسلة نتائجه المميزة، الريدز لم يعرف طعم الهزيمة في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا العام، بعدما فاز بـ15 مباراة وتعادل في 3، أوروبيا يسير ليفربول بشكل مميز للغاية بعدما نجح في خطف بطاقة التأهل للدور الـ16 مع باريس سان جيرمان بعد فوز مثير على نابولي، وكان الريدز قد فاز في أخر مبارياته على ولفرهامبتون بهدفين دون رد، بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم الأربعاء في البريمير ليج.





نيوكاسل يدخل مواجهة اليوم وهو في حالة لايحسد عليها، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة جمعها من 4 انتصارات و4 تعادلات وتعرض للهزيمة في 9 مناسبات، وسيسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه الفريق، بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل بث مباشر اليوم الأربعاء 26-12-2018 لايف في الدوري الإنجليزي.





محمد صلاح يقود تشكيل الريدز في مواجهة اليوم، وعينه على قيادة الفريق للفوز ومواصلة الصدارة، ويسعى صلاح لخطف صدارة هدافي البريمير ليج من الجابوني أوباميانج، حيث يحتل صلاح المركز الثاني برصيد 11 هدف ويفصله هدف واحد عن مهاجم أرسنال، ونجح صلاح في تحقيق أرقام مميزة مع ليفربول حتى الآن حيث نجح في تسجيل 14 هدف، بواقع 11 في الدوري الإنجليزي و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وسجل صلاح هدفا رائعا في مباراة فريقه الأخيرة أمام ولفرهامبتون، لايف الآن مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر اليوم الأربعاء اتش دي.





وتنقل بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في بث حي ومباشر اليوم الأربعاء 26-12-2018 عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي، ويقود اللقاء الحكم المخضرم جراهام سكوت، مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر اليوم لايف في الدوري الإنجليزي.