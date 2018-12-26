كورة ستار .. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر اليوم .. kora star
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:08 م
عمرو عادل
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يقدم الفجر الرياضي خدمة متميزة لزواره وهي مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر اليوم سيكون عشاق الدولي المصري محمد صلاح على موعد مع مواجهة جديدة للفرعون المصري في البريمير ليج عندما يفتتح ملعب أنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي، بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر اليوم الأربعاء 26-12-2018 لايف في الدوري الإنجليزي.
وسوف تكون مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.
وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.
خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.
المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.
اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد نيوكاسل بدون تقطيع حيث ان ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه السيتي حامل اللقب، يسعى لمواصلة سلسلة نتائجه المميزة، الريدز لم يعرف طعم الهزيمة في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا العام، بعدما فاز بـ15 مباراة وتعادل في 3، أوروبيا يسير ليفربول بشكل مميز للغاية بعدما نجح في خطف بطاقة التأهل للدور الـ16 مع باريس سان جيرمان بعد فوز مثير على نابولي، وكان الريدز قد فاز في أخر مبارياته على ولفرهامبتون بهدفين دون رد، بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم الأربعاء في البريمير ليج.
نيوكاسل يدخل مواجهة اليوم وهو في حالة لايحسد عليها، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة جمعها من 4 انتصارات و4 تعادلات وتعرض للهزيمة في 9 مناسبات، وسيسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه الفريق، بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل بث مباشر اليوم الأربعاء 26-12-2018 لايف في الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح يقود تشكيل الريدز في مواجهة اليوم، وعينه على قيادة الفريق للفوز ومواصلة الصدارة، ويسعى صلاح لخطف صدارة هدافي البريمير ليج من الجابوني أوباميانج، حيث يحتل صلاح المركز الثاني برصيد 11 هدف ويفصله هدف واحد عن مهاجم أرسنال، ونجح صلاح في تحقيق أرقام مميزة مع ليفربول حتى الآن حيث نجح في تسجيل 14 هدف، بواقع 11 في الدوري الإنجليزي و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وسجل صلاح هدفا رائعا في مباراة فريقه الأخيرة أمام ولفرهامبتون، لايف الآن مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر اليوم الأربعاء اتش دي.
وتنقل بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في بث حي ومباشر اليوم الأربعاء 26-12-2018 عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي، ويقود اللقاء الحكم المخضرم جراهام سكوت، مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر اليوم لايف في الدوري الإنجليزي.
موعد البث المباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الانجليزي:
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
وتقام المباراة على ملعب آنفيلد معقل الريدز والذي يتسع إلى أكثر من 54 ألف مشجع, والذي يعطى مذاق خاص لمباريات فريق ليفربول, وكل الأمنيات من فريق عم الفجر الرياضي بمشاهدة ممتعة للمباراة وفي حالة توقف البث رجاءاً قم بإعادة تحميل الصفحة (Refresh).
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