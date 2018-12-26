يلا شوت شاهد فخر العرب .. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر .. يلا شوت

يخوض فريق ليفربول إلى الحفاظ على تفوقه بفارق أربع نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي، عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من المسابقة.





تأتي تلك الجولة تزامنا مع "البوكسينج داي" (يوم تبادل صناديق هدايا الكريسماس)، وهو ما يجرى في اليوم نفسه من كل عام، حيث تعد مباريات الجولة بمثابة احتفالية.





ويعتلي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي وقت احتفالات الكريسماس للمرة الثالثة خلال آخر 11 عاما، لكنه يأمل في هذا الموسم الحفاظ على موقعه في القمة حتى النهاية بعد أن فرط فيها في المرتين السابقتين.





وكان الريدز تصدر بريميرليج وقت الاحتفال بالكريسماس في 2008 وفي 2013 لكنه تراجع بعدها وأنهى الموسم في المرتين في المركز الثاني.





ويتطلع ليفربول إلى تفادي المصير نفسه هذا الموسم حيث يأمل في التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1990.





كما يسعى الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق إلى استعادة صدارة ترتيب هدافي بريميرليج.





وسجل صلاح 11 هدفًا حتى الآن بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام في وصافة الترتيب، خلف الجابوني بيير إمريك أوباميانج متصدر ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفًا.





وأحرز صاحب الـ26 عامًا 24 هدفًا في 27 مباراة بالدوري على ملعب آنفيلد، رغم غيابه عن التسجيل في آخر مباراتين بمعقل ليفربول، أمام إيفرتون يوم 2 ديسمبر ومانشستر يونايتد في 16 من الشهر نفسه.





ويأمل محمد صلاح في تسجيل هدف أمام نيوكاسل في مباراة اليوم من أجل تفادي ما لم يحدث له في آنفيلد، حيث لم يفشل في التسجيل على ملعب الريدز خلال ثلاث مباريات متتالية من قبل.