أمن حماس يعتقل عضوا بالمجلس الوطني في غزة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، اليوم الأربعاء، عضو المجلس الوطني الفلسطيني خضر محجز، في منزله بشمال قطاع غزة، واقتادته إلى مركز للتحقيق، دون توجيه تهمة محددة له.

وقالت مصادر فلسطينية، إن "عناصر من جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس، اعتقلوا الأكاديمي وعضو المجلس الوطني خضر محجز من منزله في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

ورجحت المصادر، أن يكون سبب اعتقال محجز انتقاداته اللاذعة لحركة حماس في قطاع غزة، وإدارتها السياسية، والاقتصادية في القطاع.

وسبق لأجهزة الأمن التابعة لحماس، في الأسبوع الحالي، اعتقال الأكاديمي الفلسطيني صلاح جاد الله، للسبب نفسه، ولا يزال معتقلاً لديها حتى اللحظة رغم الجهود التي تبذها جهات فلسطينية للإفراج عنه.