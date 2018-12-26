أمن حماس يعتقل عضوا بالمجلس الوطني في غزة
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:13 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس،
اليوم الأربعاء، عضو المجلس الوطني الفلسطيني خضر محجز، في منزله بشمال قطاع غزة، واقتادته
إلى مركز للتحقيق، دون توجيه تهمة محددة له.
وقالت مصادر فلسطينية، إن "عناصر من
جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس، اعتقلوا الأكاديمي وعضو المجلس الوطني خضر محجز من
منزله في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
ورجحت المصادر، أن يكون سبب اعتقال محجز
انتقاداته اللاذعة لحركة حماس في قطاع غزة، وإدارتها السياسية، والاقتصادية في القطاع.
وسبق لأجهزة الأمن التابعة لحماس، في الأسبوع
الحالي، اعتقال الأكاديمي الفلسطيني صلاح جاد الله، للسبب نفسه، ولا يزال معتقلاً لديها
حتى اللحظة رغم الجهود التي تبذها جهات فلسطينية للإفراج عنه.
Advertisements
المزيد عن: غزة حركة حماس اعتقال عضو بالمجلس الوطني أمن غزة أمن حماس
- جيش الاحتلال يعتقل النائب في حركة حماس محمد الطل
- حماس تسجن كاتباً صحفياً لوصفه الدور القطري في غزة بـ"الاحتلال"
- حماس تعتقل ناشطاً بتهمة "إساءة استخدام التكنولوجيا"
- الاحتلال يعتقل 38 فلسطينيًا بينهم نائب من حماس في المجلس التشريعي
- من هو أنس أبو خوصة المتهم بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني؟
- فتح: حماس ترد على دعوات المصالحة بالاعتقالات في غزة
- اعتداء مسلح على المتحدث باسم حركة فتح "أبو سيف"