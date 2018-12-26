سيلتا فيجو يعلن مدة غياب مهاجمه

كشف نادي سيلتا فيجو الإسباني، عن فترة غياب مهاجمه أسباس بعد تعرضه للإصابة بتمزق عضلي في ربلة الساق اليمني.









وخضع أسباس للفحص الطبي صباح اليوم مع قبل الجهاز الطبي للفريق ليتأكد غيابه عن الملاعب لأربعة أو خمسة أسابيع









وأصيب أسباس، هداف الفريق الجاليثي في الليجا، برصيد 10 أهداف، خلال المباراة الأخيرة أمام برشلونة، على ملعب كامب نو، السبت الماضي.









وسيغيب أسباس (31 عاما) بهذا الشكل، عن مباريات فريقه أمام كل من، أتلتيك بلباو، رايو فايكانو، فالنسيا، بلد الوليد.



