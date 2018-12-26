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توقعات بزيادة عدد السياح الصينيين بالبحر الأحمر خلال 2019

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:14 م
توقعات بزيادة عدد السياح الصينيين بالبحر الأحمر خلال 2019
السياح الصينيين
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هديل هاشم
 
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ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن هناك توقعات بزيادة أعداد السياح الصينيين إلى منتجعات البحر الاحمر خلال عام 2019.

وبحسب حوار لشينخوا مع محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، جاء على لسان المحافظ "نرغب في نسبة 1% فقط من عدد السياح الصينيون حول العالم سنويا".

وأشار المحافظ إلى أن الفنادق الكبرى بالمحافظة سوف تقوم بتوفير لافتات وخدمات باللغة الصينية.
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المزيد عن: مصر محافظ صينيين شينخوا سياحة السياح الصينيين البحر الاحمر
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