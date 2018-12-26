live kora مباراة يوفنتوس واتالانتا بث مباشر .. مشاهدة مباراة يوفنتوس واتالانتا (ronaldo) اليوم بث مباشر

دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسيان كيليان مبابي وأنطوان جريزمان للحصول على جائزة "جلوب سوكر" التي تمنح لأفضل لاعب في العام، وذلك خلال حفل النسخة العاشرة لهذه الجائزة الذي سيقام في مدينة دبي الإماراتية في الثالث من يناير المقبل.





ويتنافس على جائزة أفضل مدرب كل من الفرنسي ديدييه ديشان، الفائز بلقب بطولة كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده، والأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الفائز بلقبي الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.





هذا بالإضافة إلى الإيطالي ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، الحاصل على الدوري الإيطالي، والفرنسي زين الدين، المتوج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، والألماني يورجن كلوب، الذي قاد ليفربول لمركز الوصافة في دوري الأبطال الموسم الماضي.



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