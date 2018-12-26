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تأجيل محاكمة المعزول وأعوانه في "اقتحام الحدود الشرقية" لـ24 يناير

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:10 م
تأجيل محاكمة المعزول وأعوانه في اقتحام الحدود الشرقية لـ24 يناير
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير" لجلسة 24 يناير ويطلب اللواء عادل عزب مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

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