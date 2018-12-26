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برشلونة ينافس ريال مدريد على هداف البريميرليج

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:06 م
برشلونة ينافس ريال مدريد على هداف البريميرليج
هاري كين
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الفجر الرياضي
 
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دخل نادي برشلونة الإسباني في سباق التعاقد مع هاري كين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي خلال الفترة القادمة ليكون بديلاً محتملاً للمهاجم لويس سواريز داخل الفريق.


وأكدت التقارير الصحفية، على أن هاري كين دخل بقوة كبديل على طاولة برشلونة للمهاجم الحالي لويس سواريز.


وذكرت صحيفة دايلي إكسبريس الإنجليزية أن البرسا يوجد على رأس هذه الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب رقم (9) الذي يرتبط مع توتنهام بعقد ممتد حتى 2024.


ويأتي ريال مدريد ومانشستر يونايتد خلف برشلونة في قائمة الأندية الراغبة في الحصول على خدمات كين.


وفي إنجلترا، يؤكدون أن برشلونة يعد الأقرب لضم كين ليصبح بديلاً عن سواريز، الذي انضم للفريق الكاتالوني في صيف 2014 قادماً من ليفربول، مشيرين إلى أن إدارة البرسا تفكر في ذلك على المدى القريب أو المتوسط في ظل بلوغ المهاجم الأوروغوياني في يناير عامه الـ32.


ويتطلع كين إلى الانتقال إلى ناد كبير يرغب بجدية بالفوز بالتشامبيونز ليغ.

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