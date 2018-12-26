ألمانيا ترفض نشر أى صواريخ نووية جديدة فى أوروبا
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:08 م
رائف الخولى
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رفضت ألمانيا نشر صواريخ جديدة متوسطة وقصيرة المدى برؤوس نووية فى أوروبا، في حال فسخ معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن أي قرار يتعلق بنشر هذه الصواريخ سيتعرض لمقاومة كبيرة في ألمانيا.
وأضاف في حديث نقلته صحيفة «تايرولي تاغستستايتونج» الألمانية: «لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تصبح أوروبا ساحة للجدل حول زيادة التسلح. وحتما سيلاقي أي قرار حول نشر صواريخ جديدة متوسطة المدى في أوروبا معارضة واسعة في ألمانيا».
وذكّر بأن منطق تحديث هذه الأسلحة وتطويرها، يأخذ بداياته من أيام الحرب الباردة، وشدد على أن «استخدام سياسة الثمانينيات لا يساعد في الإجابة على أسئلة عصرنا».
وفي 20 أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تعتزم فسخ معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا، بزعم أن روسيا تنتهك المعاهدة بصواريخها الجديدة.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستنسحب من المعاهدة، إذا لم تبدأ روسيا خلال شهرين بتنفيذ بنودها.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن أي قرار يتعلق بنشر هذه الصواريخ سيتعرض لمقاومة كبيرة في ألمانيا.
وأضاف في حديث نقلته صحيفة «تايرولي تاغستستايتونج» الألمانية: «لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تصبح أوروبا ساحة للجدل حول زيادة التسلح. وحتما سيلاقي أي قرار حول نشر صواريخ جديدة متوسطة المدى في أوروبا معارضة واسعة في ألمانيا».
وذكّر بأن منطق تحديث هذه الأسلحة وتطويرها، يأخذ بداياته من أيام الحرب الباردة، وشدد على أن «استخدام سياسة الثمانينيات لا يساعد في الإجابة على أسئلة عصرنا».
وفي 20 أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تعتزم فسخ معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا، بزعم أن روسيا تنتهك المعاهدة بصواريخها الجديدة.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستنسحب من المعاهدة، إذا لم تبدأ روسيا خلال شهرين بتنفيذ بنودها.
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