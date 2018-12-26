معرض "كنوز مصر الغارقة" يصل إلى معهد مينيابوليس للفنون بأمريكا
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:05 م
هديل هاشم
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ذكر موقع "واشنطن بوست" الأمريكي أن معرض "كنوز مصر الغارقة" وصل إلى معهد مينيابوليس للفنون بأمريكا.
ويضم المعرض 250 قطعة أثرية تم انتشالها من مدينتي هيراكليون وكانوبيس المغمورتين الآن بمنطقة الميناء الشرقي وميناء أبي قير بالإسكندرية.
ويضم المعرض 250 قطعة أثرية تم انتشالها من مدينتي هيراكليون وكانوبيس المغمورتين الآن بمنطقة الميناء الشرقي وميناء أبي قير بالإسكندرية.
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