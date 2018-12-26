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معرض "كنوز مصر الغارقة" يصل إلى معهد مينيابوليس للفنون بأمريكا

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:05 م
معرض كنوز مصر الغارقة يصل إلى معهد مينيابوليس للفنون بأمريكا
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هديل هاشم
 
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ذكر موقع "واشنطن بوست" الأمريكي أن معرض "كنوز مصر الغارقة" وصل إلى معهد مينيابوليس للفنون بأمريكا.

ويضم المعرض 250 قطعة أثرية تم انتشالها من مدينتي هيراكليون وكانوبيس المغمورتين الآن بمنطقة الميناء الشرقي وميناء أبي قير بالإسكندرية.
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المزيد عن: معهد مينيابوليس للفنون معرض كنوز مصر الغارقة امريكا
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