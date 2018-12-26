مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر اليوم | كورة لايف | يلا شوت | كورة اون لاين | كورة جول

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تحدي جديد ينتظر النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الانجليزي وذلك اليوم الاربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2018 ميلاديا حين يلتقي الريدز امام نيوكاسل في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشاهدة اتش دي بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل بث حي اليوم الأربعاء 26-12-2018 في الدوري الإنجليزي او البريميرليج.





ويفتح ملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول الانجليزي أبوابه لاستضافة مباراة اليوم الاربعاء بين فريقي ليفربول ونيوكاسل، حيث يدخل ليفربول لقاء اليوم وهو في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب، ويسعى الريدز لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة نتائجه المميزة، حيث لم يتلقى أي هزيمة حتى الان في الدوري حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 3 لقاءات حتى الان، وفي دوري الابطال صعد لدور ال16 ليواجه بايرن ميونيخ الالماني، ونجح في الفوز على ولفرهامبتون بهدفين نظيفين في اخر ظهور له بالبريميرليج، بث مباشر لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم الأربعاء في الدوري الانجليزي.





وبنظره على منافس الريدز في مباراة اليوم نرى أن فريق نيوكاسل يعيش أيامًا سوداء لا يحسد عليها منذ انطلاقة الدوري، فقد تمكن الفريق من جمع 17 نقطة فقط بعد مرور 18 جولة، وذلك بتحقيق الفوز في أربع مباريات والتعادل في أربعة أخرى، بينما تلقى 9 هزائم في البريميرليج، ويحتل الفريق المركز الخامس عشر وبفارق نقطتين عن ساوثهامبتون صاحب المركز السادس عشر.

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لمباراة ليفربول (محمد صلاح) ونيوكاسل في الجولة التاسعة عشر من منافسات أقوى دوريات العالم (البريميرليج), وستجدون البث المباشر أسفل المقالة وفي حالة توقف البث رجاءاً قم بتحديث الصفحة (Refresh).





القنوات النقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الانجليزي اليوم: يمكنكم متابعة مباراة الريدز أمام نيوكاسل عبر موقعنا "الفجر", وتأتى المباراة عبر قناة Bein Sport 2 HD المالكة لحقوق البث المباشر لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز, ويمكنكم متابعة اللقاء أيضا على واحدة من القنوات المفتوحة القنوات "المجانية" ناقلة لمباراة ليفربول و نيوكاسل قناة Idman Azerbaycan والتى تبث على القمر الصناعى AzerSpace وترددها 11175 أفقى معامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 5/6. قناة IRIB TV 3 الإيرانية وتوجد على القمر إنتلسات Intelsat 902 وترددها 11555 عمودى معامل الترميز 30000 ومعامل التصحيح 3/4، كما توجد أيضا على القمر Arabsat 2C/2D/3A بتردد 11881 أفقى معامل ترميز 27500، وتردد 11900عمودى معامل ترميز 27500. قناة Varzish Sport HD والتى توجد على القمر Yahsat52.5°E ترددها 12548 أفقى معامل ترميز 3200 تصحيح 5/6، وتردد 11843عمودى معامل ترميز 27500 تصحيح 3/4.





الضيف نيوكاسل يخوض مواجهة اليوم امام العملاق ليفربول خارج ارضه ويحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة جمعها من 4 انتصارات و4 تعادلات وتعرض للهزيمة في 9 لقاءات، وسيسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه ، لايف بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم الأربعاء 26-12-2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان تنطلق مباراة ليفربول و نيوكاسل في بث حي ومباشر في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 26-12-2018 عبر قناة بي ان سبورتس الرياضية اتش دي بجودة عالية في بث مباشر مناسب لجميع سرعات الانترنت بتقنية الاتش دي، شاهد مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر اليوم الأربعاء 26-12-2018 في الدوري الإنجليزي.