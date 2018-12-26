"فوربس" تعلن: "الآن هو وقت زيارة مصر"
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:00 م
هديل هاشم
Advertisements
Advertisements
في مقال على موقع فوربس، ذكرت الكاتبة "لوري وارنر" أن الآن هو الوقت المناسب تمامًا للأجانب للقيام بزيارة سياحية لمصر.
وأشارت الكاتبة في مالها لأسباب عديدة أهمها أن سعر الصرف الحالي هو الأفضل للأجانب، كذلك استقرار حالة الوضع الأمني وعودة السياحة بشكل ملحوظ.
وأشارت الكاتبة في مالها لأسباب عديدة أهمها أن سعر الصرف الحالي هو الأفضل للأجانب، كذلك استقرار حالة الوضع الأمني وعودة السياحة بشكل ملحوظ.
Advertisements
- دعوى مستعجلة لإلزام رئيس مجلس النواب بسحب الثقة من وزير السياحة
- غدًا.. "المحور" تناقش دور رجال الأعمال فى دعم السياحة ببرنامج "مش بالكلام"
- عمرو مصطفى: المؤشرات تؤكد عودة السياحة إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة
- الدميري: ميزانية الترويج السياحي لمصر بالخارج غير كافية و"سعر الصرف" السبب الحقيقي في تأخر الأجندة السياحية (حوار)
- "فوربس" تناشد السائحين بزيارة معالم القاهرة الشهيرة
- رئيس جمعية مسافرون للسياحة: 14 مليون سائح روسي زاروا مصر خلال 6 سنوات
- عضو "مستثمري جنوب سيناء" يطالب ببرامج سياحية عربية مشتركة للسوق الأمريكية
- محمد عثمان: زيارات السيسي إلى الدول المختلفة نشطت السياحة في مصر