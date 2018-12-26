"فوربس" تعلن: "الآن هو وقت زيارة مصر"

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في مقال على موقع فوربس، ذكرت الكاتبة "لوري وارنر" أن الآن هو الوقت المناسب تمامًا للأجانب للقيام بزيارة سياحية لمصر.



وأشارت الكاتبة في مالها لأسباب عديدة أهمها أن سعر الصرف الحالي هو الأفضل للأجانب، كذلك استقرار حالة الوضع الأمني وعودة السياحة بشكل ملحوظ.



