حجز بضاعة مهربة بقيمة 102 ألف دينار

في إطار التصدي لظاهرة التهريب بمختلف ولايات الجمهورية، تمكنت دورية مشتركة تابعة لمناطق الحرس الوطني بسوسة وتطاوين وصفاقس، يوم أمس الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، من ضبط 05 شاحنات نقل خفيف محملة ببضاعة مهربة مختلفة.





وتمثلت البضاعة المهربة، في كميات من الملابس المستعملة والجاهزة وعلب سجائر وشاي ومعسل وجيراك وأجهزة تلفاز.





و قد قدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز، بحوالي 102 ألف دينار .