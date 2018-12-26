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حجز بضاعة مهربة بقيمة 102 ألف دينار

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:53 م
حجز بضاعة مهربة بقيمة 102 ألف دينار
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مروى الجلاصي
 
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في إطار التصدي لظاهرة التهريب بمختلف ولايات الجمهورية، تمكنت دورية مشتركة تابعة لمناطق الحرس الوطني بسوسة وتطاوين وصفاقس، يوم أمس الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، من ضبط 05 شاحنات نقل خفيف محملة ببضاعة مهربة مختلفة.

وتمثلت البضاعة المهربة، في كميات من الملابس المستعملة والجاهزة وعلب سجائر وشاي ومعسل وجيراك وأجهزة تلفاز.

و قد قدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز، بحوالي 102 ألف دينار .
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