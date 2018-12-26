باستثناء لقاء النجم.. وليد أزارو ليس مهاجم المباريات الكبيرة يا أهلي (أرقام)

لا يختلف اثنان على موهبة المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي لأنه لاعب يمتلك إمكانيات فنية عالية وقدرات هجومية مميزة جعلته واحد من أفضل المهاجمين الذين انضموا للقلعة الحمراء خلال السنوات الأخيرة، لكن يبقي أبرز ما يُعيب نجم الدفاع الجديدي السابق هو اختفائه في المباريات الهامة والمواعيد الكبري لفريقه في مختلف البطولات.





المُتابع لمشوار وليد أزارو مع الأهلي يجد اللاعب المتوج بلقب "هداف" الدوري الممتاز الموسم الماضي، يختفي دائمًا ويظهر بعيدًا عن مستواه في المناسبات الهامة والمباريات الكبيرة مع الفريق الأحمر والذي يكون فيها الفريق في أمس الحاجة لجهوده، باستثناء بعض المباريات القليلة التي نجح فيها في تسجيل الأهداف مع فريقه وإن كانت غير مؤثرة في نتيجة المباريات بشكل كبير.













- الأهلي والنجم الساحلي





في مباراة خسرها الأهلي بنتيجة 2/1 أمام النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017، ظهر وليد أزارو بعيدًا عن مستواه وقدم أداءًا مُخيبًا رفقة فريقه ولم ينجح في هز شباك المنافس خلال المباراة، مما دفع مدربه حسام البدري، لتغييره في الدقيقة 65 ودفع بـ صالح جمعة بدلًا منه والذي سجل هدف الأحمر الوحيد في اللقاء.





المهاجم المغربي تألق في لقاء الإياب أمام النجم الساحلي وسجل 3 أهداف ولكن ذلك قد يكون بسبب انهيار النجم بشكل غريب أمام المارد الأحمر واستقبال شباكه 6 أهداف.





- الأهلي والوداد





كان وليد أزارو أحد أسباب خسارة الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 2017، حيث واصل "أزارو" مسلسل إهدار الفرص السهلة في لقاء ذهاب نهائي البطولة الإفريقية أمام الوداد المغربي، فرص كانت كفيلة بمنح فريقه فوزًا عريضًا على بطل المغرب، ولكن اكتفي المارد الأحمر بالتعادل 1/1 على ملعبه ووسط جمهوره.





وفي مباراة الإياب في المغرب استمر "أزارو" في إضاعة الفرص بغرابة شديدة، وكان أبرزها إهداره فرصة هدف مؤكد في الدقائق الأولي من المباراة بعد إرسال زميله مؤمن زكريا كرة عرضية له وبينه والمرمي عدة سنتمترات ليسددها بغرابة في يد الحارس وهو الخطأ التي لم تغفره جماهير الأهلي للاعب حتي الآن، خاصة بعد فوز الوداد بالمباراة وتتويجه باللقب القاري.









- الأهلي ووفاق سطيف





في مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018، أهدر وليد أزارو العديد من الفرص السهلة والأهداف المؤكدة خلال اللقاء، وأبرزها إهداره انفرادًا سهلًا بالحارس الجزائري مصطفي زغبة وتسديده الكرة بعيدًا عن الشباك بغرابة شديدة، وذلك أدي لتعرضه لإنتقادات لاذعة من جانب الجماهير الحمراء بعد المباراة، ولولا فوز فريقه بهدفين دون رد لكان الهجوم عليه أكثر عنفًا.





في مباراة الإياب أمام الفريق الجزائري لم يختلف الوضع كثيرًا واستمر وليد أزارو في الاختفاء وأهدر عدة فرص خطيرة، وفشل في تسجيل أي أهداف لفريقه الذي كان على مشارف وداع البطولة الإفريقية، بعدما خسر بهدفين مقابل هدف.









- الأهلي والترجي





في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 أمام الترجي، ورغم تسببه في هدفين للفريق الأحمر خلال اللقاء، لكنه لم يستطيع تسجيل أي أهداف لفريقه في شباك الفريق التونسي، بل والأصعب من ذلك تسببه في أزمة ليس لها داعي بعد قيامه بتمزيق قميصه متعمدًا ليتم إيقافه وحرمان الفريق من جهوده في لقاء الإياب الذي خسره الأهلي 3/0 وخسر لقب البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي خلال اللقاء ولكنه كان سببًا في هدفين.









- الأهلي والوصل





فشل المغربي وليد أزارو كعادته في إنقاذ الأهلي من التعثر أمام الوصل الإماراتي والخروج المبكر من دور الـ16 بالبطولة العربية، حيث دفع به الفرنسي كارتيرون بديلًا لـ"محمد شريف" في بداية الشوط الثاني من لقاء الإياب أمام بطل الامارات، ولكنه لم يقدم المستوي المنتظر منه وأهدر عدة فرص خطيرة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 وودع منافسات البطولة العربية.











