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موسكو: القصف الإسرائيلي على سوريا تزامنت مع هبوط طائرات مدنية في بيروت

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:53 م
موسكو: القصف الإسرائيلي على سوريا تزامنت مع هبوط طائرات مدنية في بيروت
القصف الإسرائيلي على سوريا
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وكالات
 
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الإسرائيلي شن ضربات على سوريا تزامنت مع هبوط طائرات مدنية في مطار بيروت.

 

أكد ممثل وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغو كوناشينكوف، أن الأعمال الاستفزازية لسلاح الجو الإسرائيلي الذين شن غارة ضد سوريا من الأجواء اللبنانية شكلت خطرا على طائرتين مدنيتين.

 

وقال كوناشينكوف للصحفيين: "الأعمال الاستفزازية لسلاح الجو الإسرائيلي مساء 25 كانون الأول/ ديسمبر، عند قيام 6 طائرات إسرائيلية طراز اف-16 بشن ضربات من المجال الجوي اللبناني نحو الأراضي السورية، شكلت خطرا على طائرتين مدنيتين".

 

وتابع المتحدث: "هجوم طائرات سلاح الجو الإسرائيلي نفذ في لحظة هبوط طائرات مدنية لا تتبع شركات طيران روسية في مطاري بيروت ودمشق ".

 

ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي مساء أمس، الثلاثاء 25 ديسمبر، غارات انطلاقا من الأجواء اللبنانية عبر صواريخ على مواقع للجيش السوري غرب دمشق.

 

وأكد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ المعادية في ريف دمشق الجنوب الغربي وأسقطت عددا منها.

 

وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ قادمة من الأجواء اللبنانية وتم إسقاط معظمها قرب المناطق الحدودية في ريف دمشق الغربي. وتابع المصدر أن أحد الصواريخ سقط في منطقة الصبورة غرب دمشق.

 

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