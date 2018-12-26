التحالف العربي: أصدرنا تصاريح جديدة باليمن.. و4 سفن تنتظر دخول الحديدة

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن إجمالي التصاريح الصادرة لأغراض إنسانية وإعاشية في اليمن.

وبيَّن التحالف أنه تم منح نحو 131 تصريحًا خلال الأيام الثلاثة الماضية، تشمل 24 تصريحًا جويًا وآخر بريًا و89 تصريحًا لحماية القوافل.

وأوضح التحالف أنه لا تزال 4 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 5 أيام، وأنه أصدر 10 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية.

وبيَّن التحالف- كذلك- أن السفن المتوجهة لميناء الحديدة والصليف تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.