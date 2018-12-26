العرض الخاص لفيلم "122" بإحدى سينما 6 أكتوبر السبت المقبل
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:50 م
الفجر الفني
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يحتفل أبطال وصناع فيلم "122" ببدء عرض الفيلم بدور العرض السبت المقبل، بأحد سينمات مدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطال العمل وعدد من الفنانين الذين وجهت لهم الدعوة لمشاركتهم الاحتفال بالعمل.
وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "122" برومو الفيلم، تمهيدا لطرحه في دور العرض بداية من 2 يناير المقبل، وسيطر الغموض المصاحب بالأكشن على برومو الفيلم.
والفيلم هو الأول عربيًا بتكنولوجيا "4Dx"، وتدور أحداثه في إطار قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابا بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدآ في مواجهة أسوأ كابوس في حياتهما.
فيلم "122" يشارك في بطولته بجانب أحمد الفيشاوي وطارق لطفي كل من أحمد داوود، أمينة خليل، فضلا عن مشاركة محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، تصوير أحمد كردوس، ديكور أحمد فايز، منتج منفذ محمد نصار ومخرج منفذ محمد الطحاوي، ومن إخراج ياسر الياسري.
وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "122" برومو الفيلم، تمهيدا لطرحه في دور العرض بداية من 2 يناير المقبل، وسيطر الغموض المصاحب بالأكشن على برومو الفيلم.
والفيلم هو الأول عربيًا بتكنولوجيا "4Dx"، وتدور أحداثه في إطار قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابا بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدآ في مواجهة أسوأ كابوس في حياتهما.
فيلم "122" يشارك في بطولته بجانب أحمد الفيشاوي وطارق لطفي كل من أحمد داوود، أمينة خليل، فضلا عن مشاركة محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، تصوير أحمد كردوس، ديكور أحمد فايز، منتج منفذ محمد نصار ومخرج منفذ محمد الطحاوي، ومن إخراج ياسر الياسري.
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