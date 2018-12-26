تابعونا اليوم على "الفجر الرياضي" kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | الدوري الانجليزي مباشر ومشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم الاربعاء 26-12-2018، فى الجولة التاسعة عشر من الدورى الانجليزى لكرة القدم البريميرليج، ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز اليوم ومواصلة الآداء الذي أبهر به الجميع منذ بداية الموسم الذي جعله يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 48 نقطة, اما فريق نيوكاسل يونايتد يسعى تحسين موقعه فى الدورى، على الرغم من أن الفريق يقدم عروض سيئة جعلته في المركز الـ 15 برصيد 17 نقطة فقط من مجموع 18 مباراة في هذا الموسم حتى الآن.





يستضيف فريقليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد، غدا الأربعاء، على ملعب أنفيلد رود، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر منبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة يرغب من خلالها رجال المدرب يورجن كلوب في الفوز ولا شيء غيره للاستمرار بالصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب المنافسين مانشستر سيتي.





ويقدم «الفجر الرياضي» في هذا الموضوع كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الغد المنتظرة بين الفريقين.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تذاع المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD 2.

حكم مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

الحكم: جراهام سكوت.

ماذا حدث في آخر مباراة بين الفريقين؟

أخر مباراة جمعت الفريقين كانت لحساب البطولة في موسمهما الماضي وانتهت بفوز الريدز بهدفين من دون مقابل على ملعب أنفيلد رود، إذ وقت كلا من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني على هدفي اللقاء.

ماذا حدث في الجولة الماضية للفريقين؟

عبر فريق ليفربول مستضيفه ولفرهامبتون واندرارز بهدفين من دون مقابل يوم الجمعة، ليمدد صدارته للدوري الممتاز إلى أربع نقاط بعد سقوط منافسه مانشستر سيتي المفاجئ 3-2 أمام ضيفه كريستال بالاس، فيما تعادل نيوكاسل على ملعبه أمام فولهام سلبيا مما جعله يقبع بالمركز الخامس عشر بسبعة عشر نقطة.





موعد البث المباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الانجليزي: 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 5:00 مساءاً بتوقيت مصر . 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 5:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 6:00 مساءاً بتوقيت العراق . 5:00 مساءاً بتوقيت السودان . 6:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 4:00 مساءاً بتوقيت تونس . 4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 4:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 6:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 6:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 6:00 مساءاً بتوقيت قطر. 3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي وتتمثل أهمية مباراة اليوم لفريق ليفربول في أنه يريد تحقيق الفوز واغتنام الثلاث نقاط ومواصلة التقدم نحو الصدارة وتوسيع الفارق مع منافسة الأقرب مانشستر سيتي والذي يأتي خلف الريدز بفارق 4 نقاط فقط ويأتي من خلفهم توتنهام والذي يسعى لإنتهاز فرصة سقوط أياً من الفريقين, كما تمثل المباراة أهمية خاصة للنجم المصري محمد صلاح في منافسته على تصدر قائمة هدافي الدوري الانجليزي والذي يمتلك في جعبته حتى الآن 11 هدف يحتل بها المركز الثاني خلف نجم آرسنال اوباميانج برصيد 12 هدف بفارق هدف واحد فقط عن الفرعون المصري مما يشعل المنافسة والرغبة في إحراز المزيد من الأهداف.



