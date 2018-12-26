إقليم الحرس الوطني بقابس يشن حملة أمنية واسعة

بمشاركة مختلف الإختصاصات التابعة لمنطقتي الحرس الوطني بمارث وقابس وفوج التدخل بالمكان، نظم إقليم الحرس الوطني بقابس، يوم أمس الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، حملة أمنية أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:





* القبض على 22 شخصا مفتش عنهم من أجل قضايا حق عام.





* حجز 05 سيارات محل تفتيش .





* تحرير 178 بين مخالفات مالية محاضر مرورية مختلفة .





كما تمكنت الوحدات المذكورة، من إحباط 08 عمليات تهريب على متن 08 شاحنات نقل خفيف محملة ببضاعة مهربة مختلفة، تتمثل في 10250 علبة سجائر و108 كلغ من مادة المعسل الفاخر و220 كلغ من الشاي و300 فانوس كهربائي وكمية من الاحذية الرياضية.





و قد قدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بـ 244 ألف دينار.